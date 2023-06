Fastigheten Lönnen, Sturegatan 11. Bild: Afa Fastigheter

Säkra hyr av Afa Fastigheter på Sturegatan 11

Uthyrning Försäkringsförmedlaren Säkra har tecknat hyresavtal om cirka 2 000 kvm kontorslokaler i fastigheten Lönnen. Lönnen är en kontorsfastighet som ligger i korsningen av Sturegatan och Karlavägen på Östermalm i Stockholm.

Säkra flyttar in på tre våningsplan om totalt 1 927 kvadratmeter i maj 2024. Enligt Helena Dahllöf, HR-chef på Säkra, är flytten en naturlig följd av företagets fortsatta tillväxt:



– Vi har under de senaste åren tredubblat vår personalstyrka. I de nya större lokalerna mitt i centrala Stockholm kan vi skapa en flexibel och modern mötesplats för våra medarbetare med utrymme för fortsatt tillväxt, Helena Dahllöf.



– Vi har haft stort intresse för de lediga lokalerna i fastigheten och vi är glada att Säkra flyttar in hos oss, säger Erika Wallner uthyrningsansvarig på Afa Fastigheter.

