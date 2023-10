David Mindus, vd för Sagax. Bild: Sagax

Sagax investerar 930 miljoner i Frankrike – kan utökas med halv miljard

Transaktioner Sagax har ingått avtal med ett världsledande företag inom anläggning och underhåll av transportinfrastruktur avseende förvärv och återuthyrning av 47 fastigheter belägna i Frankrike. I samband med tillträdet kommer säljaren att ingå långsiktiga hyresavtal för samtliga fastigheter.

Under 2022 hade säljaren en omsättning överstigande 150 miljarder kronor och fler än 50 000 anställda.



Fastigheterna omfattar sammanlagt 69 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 1 460 000 kvadratmeter friköpt mark. Fastigheterna är bebyggda med lokaler för lätt industri med tillhörande kontor samt uppställnings- och rangerytor. Fastigheterna är belägna i västra Frankrike inklusive städer såsom Bordeaux, Toulouse och Rennes.



Sagax investering uppgår till motsvarande 930 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader. Hyran uppgår till motsvarande 70 miljoner kronor per år och är fullt indexerad till ILAT, ett standardindex för kommersiella hyresavtal i Frankrike. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Hyresavtalen har en genomsnittlig löptid om 11,7 år. Hyresgästen har en ensidig rätt att förlänga hyresavtalen i upp till 30 år. Hyresgästen svarar för samtliga driftskostnader i tillägg till hyran. Sagax svarar för periodiskt underhåll av fastigheterna.



Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Erforderliga tillstånd beräknas erhållas och fastigheterna tillträdas under slutet av det fjärde kvartalet 2023. Förvärvet kommer att redovisas i Sagax segment Frankrike.



Sagax har överenskommit om en utökning av ovanstående transaktion under förutsättning av att vissa villkor uppfylls. Utökningen skulle motsvara en tillkommande investering om 485 miljoner kronor på liknande villkor och skulle komma att meddelas separat.

