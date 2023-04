Bild: Istock/SBB

Rapporten gav svängig börs för SBB

Bolag SBB:s kvartalsrapport och nyheten om en nyemission av D-aktier för 2,63 miljarder fick ett svalt mottagande av marknaden under den inledande fredagshandeln och SBB:s B-aktie var nere med över 13 procent under förmiddagen. Senare under dagen återhämtade sig dock aktien rejält och stängde på plus.

Den stora förlusten på nästan fyra miljarder kronor i det första kvartalet och nyheten om en nyemission för 2,63 miljarder kronor sänkte SBB rejält under den inledande handeln på fredagsbörsen. Under förmiddagen hade aktien rasat så mycket som 13 procent men började sedan återhämta sig rejält och stängde senare på plus.



Aktien pressades först ner efter en kvartalsrapport som bland annat innehöll en förlust på nästan fyra miljarder kronor, som till stor del förklaras av nedskrivningar av värdet på fastigheter och finansiella instrument för sammanlagt drygt 3,4 miljarder.



Förvaltningsresultatet för årets första kvartal krympte ihop till 187 miljoner. Det kan jämföras med 1 326 miljoner under motsvarande kvartal ett år tidigare.



SBB:s aviserade nyemission på 2,63 miljarder kronor i D-aktier fick också ett tidigt bakslag då aktien handlas ned kraftigt under fredagsmorgonen och var efter en och en halv timmes handel ned drygt 13 procent till 14:60 kronor – lägre än den aviserade teckningskursen om 16 kronor i bolagets företrädesemission av D-aktier. Under dagen tog den sig sedan över 15 kronor men stängde ändå under den aviserade teckningskursen.



Nyemissionen var oväntad enligt analyshuset Carlsquare, som uppger att emissionen visar “behovet av stärka koncernens soliditet samt kreditbetyg hos ratinginstituten". SBB:s likvida medel uppgick till 5,3 miljarder kronor vid utgången av det första kvartalet.

