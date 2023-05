Sörred logistikpark. Bild: Platzer

Platzer köper loss ännu ett joint venture

Transaktioner Platzer förvärvar fastigheterna Sörred 7:21, Sörred 8:12 och Sörred 8:14 från joint venture-bolaget Sörred Logistikpark till ett underliggande fastighetsvärde om 1 478 miljoner kronor. I och med affären blir Platzer återigen 100 procent ägare till de tre fastigheterna om dryga 90 000 kvadratmeter vilket går i linje med tidigare överenskommelse inom JV-bolaget med Bockasjö. Tillträdet är planerat till den 30 juni 2023.

Affären innebär att Platzer blir ensam ägare till logistikbyggnaderna med en total LOA om 90 927 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, Schenker Logistics och Sportshopen. Fastigheterna har en samlad årshyra på cirka 68 miljoner kronor och en genomsnittlig kontraktslängd på 8,8 år. Samtliga hyresavtal är triple-net. Tillträdet är planerat till den 30 juni, i samband med detta övergår fastigheterna från intresseföretag till helägda förvaltningsfastigheter i Platzers bokföring.



– Dagens förvärv går i linje med den överenskommelse som vi avtalade i joint venture med Bockasjö 2020 och som har visat sig vara ett framgångsrikt upplägg för båda parter. Tillsammans har vi utvecklat en modern logistikpark som inte bara levererar i form av läge och effektivitet utan också på högt ställda miljökrav. Kvittot på detta ser vi inte minst i de hyresgäster som har etablerat sig i logistikparken. Nu ser vi framemot att ta över ägandet och tillsammans med Bockasjö fortsätta att utvecklingen av den yta som kvarstår inom joint venture-bolaget, säger P-G Persson vd på Platzer.



Sörred Logistikpark är ett joint venture-bolag mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 procent vardera. Bolaget bildades 2020 när Sörred Logistikpark förvärvade Platzers fastigheter Sörred 8:12 och Sörred 7:21. Inom joint venture-bolaget agerar Bockasjö affärsutvecklare där Platzer har option att bli 100 procentig ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna. Samarbetet mellan de båda bolagen har präglats av god laganda och snabb framdrift, något som har resulterat i att Sörred Logistikpark på kort tid levererat skräddarsydda lösningar med ett tydligt hållbarhetsfokus till sina kunder. Samtliga byggnader planeras att certifieras enligt BREEAM-SE excellent och utrustas med solcellsanläggningar om 500 kW per byggnad. Sörred Logistikpark är på totalt 135 000 kvadratmeter LOA. Inom ramen för joint venture-bolaget kvarstår 45 000 kvadratmeter som är under utveckling.



– Nu går vi in i en naturlig andra fas när joint venture-bolaget säljer tillbaka de färdigutvecklade fastigheterna till Platzer. Att efter endast tre år kunna stå här med tre fullt uthyrda hållbara fastigheter hade inte varit möjligt utan en fantastisk insats från våra medarbetare och gott samarbete tillsammans med våra hyresgäster. Nu ska vi arbeta vidare med utvecklingen av resterande 45 000 kvadratmeter, varav 14 000 är under uppförande, säger Joakim Hedin vd på Bockasjö.



Vinge Advokatbyrå har bistått köparen i transaktionen. Advokatfirman Lindahl har bistått säljaren.

