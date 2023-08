Panattonis kommande etablering i Arboga. Bild: Panattoni

Panattoni fyller på portföljen i Arboga

Bolag Panattoni, Europas största utvecklare av logistik- och industrifastigheter, har flera logistikfastigheter under utveckling i Mälardalen, Göteborg och Skåne. Nu fyller man på markportföljen med markanvisningsavtal för 100 000 kvadratmeter i Arboga. Här ges möjlighet för ett BTS-projekt, en logistik- eller industrifastighet anpassad efter en hyresgästs specifika behov.

Panattoni har sedan inträdet på den svenska marknaden 2021 etablerat sig som en betydande aktör i branschen med projekt på 240 000 kvadratmeter under produktion just nu. Redan i oktober i år kommer den första byggnaden, Panattoni Park Enköping, stå redo för invigning. Nu fyller Panattoni på portföljen med ett markanvisningsavtal i Arboga kommun.



Panattoni har erfarenhet globalt av att bygga såväl standardiserade logistikanläggningar som stora produktionsanläggningar med komplexa förutsättningar som B-T-S (Build To Suit) kan innebära.



– Panattoni bygger i stor utsträckning på spekulation och kan på så vis snabbt erbjuda ytor för logistik och lättare industri när behovet uppstår hos en hyresgäst. Vi har också stor erfarenhet av att bygga fastigheter enligt kunders egna specifika behov, så kallad B-T-S, vilket är planen för fastigheten i Arboga, säger Fredrik Jagersjö Rosell, Managing Director Panattoni Sverige.



Marken i Arboga kommun ligger strategiskt där E18 och E20 möts med närhet till Örebro, Västerås och Eskilstuna och 15 mil från Stockholm. På fastigheten erbjuds både möjlighet till järnvägsspår in på fastigheten och mycket god tillgång till elkraft vilket gör den lämplig även för produktion.



– Panattonis närvaro här i Arboga kommer att bidra till ökad räckvidd för vårt erbjudande av industri- och logistikytor till både svenska och internationella företag. För oss är det av största vikt att kroka arm med aktörer som Panattoni. På sikt är vår förhoppning att det kan bidra till fler arbetstillfällen och ny verksamhet i vår kommun, säger Samuel Strömgren, näringslivschef i Arboga kommun.



