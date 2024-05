En ny undersökning visar att finansieringskrisen bromsar nyproduktionen av bostäder. Bild: iStock

Ny undersökning: Finansieringskris bromsar nyproduktion av bostäder

Bygg/Arkitektur En undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Kameo bland svenska fastighetsutvecklare visar att bara en av tre planerar att påbörja nya byggprojekt, även om en majoritet – två av tre – räknar med en fortsatt god efterfrågan. De höga finansieringskostnaderna pekas ut som det främsta hindret för att starta nya byggprojekt, och endast en minoritet förväntar sig en ökad tillgång på investeringskapital.

Hälften av fastighetsutvecklarna rapporterar att de inte planerar att inleda något nytt projekt under de kommande sex månaderna. Situationen är ännu mer bekymmersam bland mindre fastighetsutvecklare, där motsvarande siffra uppgår till 60 procent. En tänkbar orsak till avsaknaden av nya projektplaner är att endast 16 procent av utvecklarna tror att tillgängligheten till investeringskapital kommer att förbättras under samma period.



Även om finansiering via storbanker fortfarande är den mest förekommande metoden, visar undersökningen att användningen av bankfinansiering för nya fastighetsprojekt väntas minska under de kommande sex månaderna jämfört med de föregående. Istället ser vi en ökning i användningen av eget kapital, där andelen stiger från 13 procent i tidigare projekt till 27 procent i kommande projekt. Finansiering genom storbanker minskar från 62 procent i tidigare projekt till 51 procent i nya. Trenden stärks av att en av fem respondenter anger att de i framtiden planerar att använda alternativa finansieringskällor istället för storbanker.



– När fastighetsutvecklare är tvungna att använda mycket av egna medel för att bygga, blir det tydligt att krisen inom nyproduktion av bostäder i grund och botten är en finansieringskris. Det råder ett stort behov av nya bostäder, men många möter för höga hinder hos bankerna för att få lån. Kapitalbehovet hos utvecklarna är omfattande, och allt eftersom deras egna resurser minskar, ökar behovet av alternativa finansieringskällor, säger Sebastian Harung, vd och grundare av Kameo.



När fastighetsutvecklare i undersökningen tillfrågas om vilka hinder de stöter på i samband med att ta banklån för att finansiera sina fastighetsprojekt, pekas höga räntor och strikta utlåningskriterier ut som de största barriärerna. Det är också värt att notera att en fjärdedel av de mindre fastighetsutvecklarna, med 1–5 anställda, upplever att små och medelstora företag inte ges tillräcklig prioritet.



Den underliggande efterfrågan på nya bostäder är fortfarande stark. Endast 29 procent av de tillfrågade anger minskad efterfrågan som ett hinder för att påbörja nya fastighetsprojekt, medan 66 procent tror att efterfrågan på nya bostadsprojekt kommer att öka eller förbli oförändrad under de kommande sex månaderna.



– För att motverka en kraftig prisökning på bostäder, som kan bli följden av att befolkningstillväxten överskrider bostadsbyggandet, är det brådskande att lösa finansieringskrisen. Detta kräver att mer kapital kanaliseras till fastighetsutvecklare genom att erbjuda mer attraktiva finansieringsalternativ på marknaden. Resultaten från fastighetsindikatorn visar en trend där bankfinansiering ersätts med alternativ finansiering, säger Sebastian Harung.

