Villagatan, Östermalm. Bild: Fastighetsbyrån

Ny statistik visar Sveriges dyraste gator

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbyrån har listat de dyraste gatorna runt om i Sverige utifrån siffror från Svensk Mäklarstatistik. Dyrast är Önskeringsvägen i Bromma, Stockholms län med ett snittpris på hela 20,8 miljoner. Men priserna skiljer sig rejält över landet.

Med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik har Fastighetsbyrån analyserat vilka adresser som är de dyraste i Sverige på riksnivå och i varje län. Siffrorna baseras på försäljningar av bostadsrätter och villor de senaste tolv månaderna, april 2023 till mars 2024. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte.



På topplistan över landets dyraste gator ligger nio av tio i Stockholmsområdet. Önskeringsvägen i natursköna Bromma är den gata i Sverige som har högst genomsnittspris på bostäder, 20,8 miljoner kronor. Därefter kommer Villagatan på Östermalm med 17,6 miljoner och på tredjeplats Vidargatan i Vasastan med 15,3 miljoner. Först på niondeplats i den totala listan med de dyraste gatorna i Sverige hittar vi en adress utanför Stockholms län - Viktor Rydbergsgatan i Vasastaden, Göteborg i Västra Götalands län med ett snittpris på 13 miljoner.



Populära adresser med stor dragningskraft finns i hela landet. Utanför storstadsområdena sticker Hallands län ut med den exklusiva adressen Doktorsvägen i Halmstad, här kostar bostaden 9,2 miljoner. I två län går det att hitta bostäder på de dyraste adresserna under 3 miljoner. På Ottilia Adelborgs gata i Karlskrona, Blekinge län, kostar en bostad knappa 2,9 miljoner och i Kronobergs län är Bondevägen i Växjö den dyraste adressen med ett snittpris lägre än 2,8 miljoner.



– Det blir väldigt påtagliga skillnader när man jämför olika delar av landet och tydligt att man kan få väldigt mycket bostad för pengarna på vissa orter. Gemensamt, oavsett ort, är att det kommer ut få bostäder till salu på de mest attraktiva adresserna och när det gör det finns det en köpstark målgrupp redo. När det gäller bostadsrätter har föreningens ekonomi blivit allt viktigare när räntorna stigit och bostäder i äldre, obelånade föreningar ökar mer i värde, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.



Tio dyraste snittpriserna i Sverige (SEK):

Adress Postort Län Medelvärde kronor

1 ÖNSKERINGSVÄGEN BROMMA Stockholms län 20 800 000

2 VILLAGATAN STOCKHOLM Stockholms län 17 639 000

3 VIDARGATAN STOCKHOLM Stockholms län 15 325 000

4 GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA Stockholms län 14 835 000

5 EHRENSTRAHLSVÄGEN BROMMA Stockholms län 13 842 000

6 MARGARETAVÄGEN ENSKEDE Stockholms län 13 628 571

7 NARVAVÄGEN STOCKHOLM Stockholms län 13 467 917

8 VIKTOR RYDBERGSGATAN GÖTEBORG Västra Götalands län 13 016 667

9 VIKBYVÄGEN LIDINGÖ Stockholms län 12 925 000

10 SKANSVÄGEN SOLLENTUNA Stockholms län 12 842 857



Dyraste snittpriserna per län (SEK):

Adress Postort Län Medelvärde kronor

1 ÖNSKERINGSVÄGEN BROMMA Stockholm län 20 800 000

2 VIKTOR RYDBERGSGATAN GÖTEBORG Västra Götalands län 13 016 667

3 ÖSTANVÄG LIMHAMN, MALMÖ Skåne län 9 719 000

4 DOKTORSVÄGEN HALMSTAD Hallands län 9 200 000

5 KUNGSGÅRDSVÄGEN UMEÅ Västerbottens län 7 658 000

6 ÅSGATAN KNIVSTA Uppsala län 6 517 857

7 DU RIETZVÄGEN NORRKÖPING Östergötlands län 6 282 500

8 TIMMERBY VILLAGE SÄLEN Dalarnas län 6 285 000

9 VISBORGSGATAN VISBY Gotlands län 6 215 000

10 ÖSTRA LÅNGGATAN TROSA Södermanland län 5 749 167

11 KALLSTRÖMS VÄG ÅRE Jämtlands län 5 333 333

12 UTRUSTNINGSKAJEN KALMAR Kalmar län 5 223 000

13 FYRBÅKSVÄGEN VÄSTERÅS Västmanlands län 4 887 857

14 AHLMARKSGATAN KARLSTAD Värmlands län 4 525 000

15 PARKETTGATAN JÖNKÖPING Jönköpings län 4 440 000

16 BRUNSOPPSVÄGEN ÖREBRO Örebro län 4 070 000

17 HAGASTRÖMSVÄGEN GÄVLE Gävleborgs län 3 746 000

18 DALAGATAN LULEÅ Norrbottens län 3 488 000

19 FREGATTGATAN SUNDSVALL Västernorrlands län 3 350 000

20 OTTILIA ADELBORGS GATA KARLSKRONA Blekinge län 2 882 857

21 BONDEVÄGEN VÄXJÖ Kronobergs län 2 757 143



Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):

Adress Postort Län Medelvärde kr/kvm

1 VILLAGATAN STOCKHOLM Stockholms län 148 140

2 TYSKBAGARGATAN STOCKHOLM Stockholms län 145 826

3 NARVAVÄGEN STOCKHOLM Stockholms län 145 238

4 FLORAGATAN STOCKHOLM Stockholms län 143 294

5 TORSTENSSONSGATAN STOCKHOLM Stockholms län 143 090

6 GREV MAGNIGATAN STOCKHOLM Stockholms län 139 064

7 STYRMANSGATAN STOCKHOLM Stockholms län 138 548

8 STORGATAN STOCKHOLM Stockholms län 135 186

9 GREV TUREGATAN STOCKHOLM Stockholms län 135 031

10 KARLAVÄGEN STOCKHOLM Stockholms län 134 940



Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):

Adress Postort Län Medelvärde kr/kvm

1 VILLAGATAN STOCKHOLM Stockholms län 148 140

2 DOKTORSVÄGEN HALMSTAD Hallands län 104 119

3 ARKIVGATAN GÖTEBORG Västra Götalands län 90 336

4 KALLSTRÖMS VÄG ÅRE Jämtlands län 82 280

5 BRORSLUNDSVÄGEN HÖLLVIKEN Skåne län 82 119

6 TIMMERBY VILLAGE SÄLEN Dalarnas län 68 111

7 MISTELGATAN UPPSALA Uppsala län 66 054

8 HAVSFRUGATAN VÄSTERÅS Västmanlands län 57 951

9 S:T GÖRANSGATAN VISBY Gotlands län 56 445

10 UTRUSTNINGSKAJEN KALMAR Kalmar län 54 785

11 ÖSTRA LÅNGGATAN TROSA Södermanlands län 50 253

12 SUNDSTA TORG KARLSTAD Värmlands län 49 892

13 HUGO THEORELLS GATA LINKÖPING Östergötlands län 49 823

14 KUNGSGÅRDSVÄGEN UMEÅ Västerbottens län 49 494

15 PLANTAGEGRÄND JÖNKÖPING Jönköpings län 47 976

16 OTTILIA ADELBORGS GATA KARLSKRONA Blekinge län 44 342

17 FÖRMANSGATAN ÖREBRO Örebro län 43 075

18 FREGATTGATAN SUNDSVALL Västernorrlands län 41 296

19 HEDVIGSLUND GÄVLE Gävleborgs län 39 641

20 SMÅBÅTSGATAN LULEÅ Norrbottens län 39 319

21 KUNGSGATAN VÄXJÖ Kronobergs län 32 574



Beskrivning av siffrorna:

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrätter och villor gjorda april 2023 – mars 2024. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Ämnen