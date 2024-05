NP3:s vd, Andreas Wahlén. Bild: Kristoffer Lönnå

NP3: "Ser fördelaktiga villkor"

Bolag Fastighetsbolaget NP3 redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Samtidigt så ökade hyresintäkterna.

NP3 upprepar sin prognos för innevarande år. För 2024 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före värdeförändringar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd samt tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 820 miljoner kronor.

"Sammanfattningsvis har det varit en utmanande period under de senaste åren med hög volatilitet och osäkerhet på kapitalmarknaden och i vår omvärld och tyvärr håller osäkerheten i sig. Däremot har kapitalmarknaden stärkts under senaste kvartalet vilket bekräftas i vår senaste obligationsemission", uppger vd Andreas Wahlén.

Han fortsätter.

"Framtiden fortsätter att vara svår att prognostisera. Bland annat mot den bakgrunden agerar vi efter bästa förmåga för att hitta balans mellan investeringar och återhållsamhet. Samtidigt ser vi nu mer fördelaktiga villkor på investeringar och på kapitalmarknaden, vilket gör att vi utvärderar och genomför fler investeringar än vi gjort under senaste året."



NP3 skall ta tillvara på möjligheter framöver.

"Trots vår positiva nettouthyrning har vi större ambitioner än det som uppnåtts under första kvartalet, vilket vi bör kunna visa redan under 2024. Vi har prioriterat att hantera refinansiering av våra låneförfall i ett tidigt skede, vilket gör att NP3 är väl positionerat för att ta tillvara på kommande möjligheter i vår marknad."



Under de senaste kvartalen har NP3 haft ett antal större uppsägningar, framför allt relaterade till nyligen gjorda förvärv, där transaktioner har genomförts med kännedom om dessa uppsägningar och som en förutsättning vid antaganden i förvärvskalkyler.

"Nyuthyrning, primärt projektuthyrningar, kompenserar dock för dessa uppsägningar vilket ger en positiv nettouthyrning om en miljon kronor för kvartalet och för april uppgår den till två miljoner kronor", skriver NP3:s vd Andreas Wahlén i rapporten.



Kvartalet i siffror

Hyresintäkterna uppgick till 492 miljoner kronor (445), en ökning med 10,6 procent mot föregående år.

Nettouthyrningen var 1 miljon kronor under det första kvartalet och 2 miljoner kronor i april.

Driftnettot uppgick till 328 miljoner kronor (304), en ökning med 7,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 168 miljoner kronor (169), en minskning med 0,6 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 2 miljoner kronor (-66). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 132 miljoner kronor (-69).

Resultatet efter skatt blev 241 miljoner kronor (3). Resultat per aktie uppgick till 3,86 kronor (-0,31).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 138,69 kronor (138,25).

