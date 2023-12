Nordstjernan reducerar innehavet ytterligare i NCC. Bild: Istock

Nordstjernan reducerar innehavet ytterligare i NCC

Ekonomi/Finansiering Investmentbolaget Nordstjerrnan har sålt drygt sex miljoner aktier i byggbolaget NCC och öppnar för ytterligare försäljningar längre fram. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av de sålda aktierna är 1,4 miljoner A-aktier som stämplats om till B-aktier. Det innebär att Nordstjernan minskar sitt ägande från 9,7 till 3,6 procent av kapitalet, och från 25,3 till 17,9 procent när det kommer till antalet röster.



Aktierna har sålts till priset av 107 kronor per aktie, en rabatt på 7,8 procent jämfört med senaste stängningskursen för B-aktien på tisdagen.



Bland de som köpt aktierna är befintliga ägaren Obos. De har köpt alla de aktier som stämplats om från A- till B-aktier, motsvarande 1,4 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna i NCC. Obos ägande efteråt uppgår till 8,4 procent av kapitalet och 26,2 procent av aktierna. Nordstjernan sålde för nästan ett år sedan halva av sitt dåvarande ägande i NCC till just Obos.



I och med att Nordstjernans ägande faller under 20 procent, övergår NCC till att bli en finansiell placering istället för en strategisk. Det "innebär att Nordstjernan kan komma att sälja eller stämpla om kvarvarande A-aktier i ett senare skede", skriver bolaget.



Nordstjernan har varit ägare i NCC sedan bildandet 1988 genom en sammanslagning av JCC och ABV.

