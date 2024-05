Nordsten Development utvecklar i Nykvarn. Bild: Nordsten Development

Nordsten Development utvecklar 96 000 kvadratmeter logistikmark i Nykvarn

Bygg/Arkitektur Fastighetsutvecklaren Nordsten Development har tecknat en avsiktsförklaring med Nykvarns kommun om att förvärva 96 000 kvadratmeter mark i anslutning till E20. Tomten är en del av ett helt nyexploaterat område, där Nykvarns kommun nu successivt kommer att avyttra mark. För området finns en färdig detaljplan.

– Här planerar vi för att uppföra cirka 50 000 kvadratmeter fördelade på två logistikbyggnader utifrån vårt koncept Nordsten Park. I nuläget har vi inga hyresgäster kontrakterade. Vi är dock övertygade om att det mycket attraktiva geografiska läget, i kombination med den höga kvalitet som är Nordsten Parks signum, kommer att utgöra ett mycket intressant etableringsalternativ för aktörer i branschen, säger Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development.



Nordsten är det första företaget som tilldelats mark på det nya området i Nykvarn, där arbete just nu pågår med att färdigställa nödvändig infrastruktur.

– Vår vision för detta markområde är att skapa goda förutsättningar för näringslivsutvecklingen i hela kommunen, där vi får en symbios mellan de större företag som kommer att etablera sig här och det lokala näringslivet som leverantör av varor och tjänster. Nykvarn är i nuläget etta bland Sveriges kommuner när det kommer till inflyttning, där närheten till Stockholm är en viktig del av attraktionskraften. Med ett ännu mer utvecklat näringsliv, kommer vi att kunna erbjuda många som idag pendlar till andra delar av närområdet arbetstillfällen på hemmaplan, säger Emre Gürler, försäljningsansvarig på Nykvarns kommun.



I Nykvarn kommuns utvecklingsplaner ingår också att underlätta för den gröna omställningen i samhället.

– Å Nykvarn kommuns vägnar är vi självklart väldigt tacksamma över att Nordsten Development väljer just Nykvarn för sin kommande logistiketablering. Vår strategiska industrimark Mörby är belägen i hjärtat av Mälardalen och Storstockholm. Här finns en stark framtidstro på specifikt den gröna omställningen. De gröna stora infrastruktursatsningar som nu är på väg in i området, gör etableringen av kunskapstunga Nordsten Development till en otroligt viktig pusselbit, inte bara i Nykvarns näringsliv, utan även i hela Stockholmsområdet, säger Anders Önbäck, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

– Sammantaget är Nordsten Park Nykvarn ett mycket intressant utvecklingsprojekt som passar vår affärsmodell på bästa sätt. Kommunens satsning på grön infrastruktur stärker vårt hållbarhetserbjudande till en marknad där detta efterfrågas allt mer. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Nykvarns kommun och att få utveckla generiska, moderna logistiklokaler i ett av Sveriges bästa logistiklägen, säger Jonathan Bööj, partner på Nordsten Development.

