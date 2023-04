Heimstaden Bostad vd Helge Krogsbøl. Till vänster syns en av de fastigheter som ingick i Heimstaden enorma förvärv av Akelius bestånd i Tyskland, Danmark och Sverige 2021. Bild: Heimstaden

Miljardförlust för Heimstaden Bostad – Alecta skriver ned sitt innehav

Bolag Heimstaden ökade hyresintäkterna och det underliggande resultatet, men på sista raden blir det miljardförlust till följd av nedjusteringar av fastighetsvärden med över 13 miljarder kronor. Nedskrivningen får också till effekt att storägaren Alecta skriver ner sitt innehav i Heimstaden Bostad med 6 procent.

Pensionsbolaget och storägaren Alecta skriver ner sitt innehav i fastighetsbolaget Heimstaden med tre miljarder kronor, vilket motsvarar sex procent av innehavet. Detta efter att Heimstaden skrivit ner fastighetsvärdet i motsvarande storlek i sin kvartalsrapport som släpptes under torsdagen, det rapporterar SVT.

"Vårt innehav i Heimstaden Bostad skrivs ner med 6 procent på grund av den externa värderingen som bolaget låtit utföra. Nedskrivningen är i linje med våra förväntningar givet makroläget och ränteutvecklingen. Samtidigt är vi medvetna om att denna investering, som gjordes med syftet att vara långsiktig, inte idag ser lika positiv ut som när den gjordes", det skriver Alectas tf vd Katarina Thorslund i ett mejl till SVT Nyheter.



För Heimstaden Bostads del var Q1-rapporten som släpptes på torsdagen positiv ur en intäkts-synvinkel då hyresintäkterna uppgick till 3 698 miljoner kronor (3 154), en ökning med 17,2 procent mot föregående år. Hyresintäkterna för jämförbara bestånd ökade med 5 procent.



Driftnettot uppgick till 2 402 miljoner kronor (1 973), en ökning med 21,7 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 2 328 miljoner kronor (1 927), en ökning med 20,8 procent mot föregående år.



Men bolaget gör ändå miljardförlust efter nedjustering av fastighetsvärden, och de totala värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till -13 474 miljoner kronor (9 305). Resultatet före skatt var -14 316 miljoner kronor (10 544) och resultatet efter skatt blev -13 425 miljoner kronor (7 929).



Nettoskuldsättningen i förhållande till tillgångar var 48,2 procent, upp från 46,4 procent i det fjärde kvartalet, men ned från 48,5 procent för ett år sedan.



"Förra årets trend fortsätter även under första kvartalet 2023. Vi levererar starka operativa resultat samtidigt som makromiljön fortsätter att påverka fastighetsvärdena negativt. Heimstaden Bostad har också tagit in eget kapital från nya och befintliga aktieägare och genomförde ett framgångsrikt återköp av obligationer, vilket stärkte företagets balansräkning", uppger vd Helge Krogsbøl i en kommentar.

