Kristin Berg, vd på Mestro. Bild: Mestro

Mestro antas till prestigefyllt acceleratorprogram i Storbritannien

Bolag Mestro har antagits till acceleratorprogrammet Ecosystem Exchange: Proptech. Programmet arrangeras av The Swedish Chamber of Commerce for the UK på uppdrag av den brittiska ambassaden i Stockholm och den svenska ambassaden i London. Under två dagar kommer tio utvalda svenska bolag att få rådgivning och nätverka med utvalda experter på marknaden.

Den Svenska Handelskammaren för UK har tidigare arrangerat ett flertal acceleratorprogram för intressanta branscher såsom Life Science, Green Fintech och Foodtech. Att den svenska och brittiska ambassadens intresse nu riktas mot Proptech är ingen slump; cirka en tredjedel av Storbritanniens energianvändning sker i just fastigheter, varav de flesta är äldre och dåligt isolerade.



Marknaden har ett starkt behov av att digitalisera sin fastighets- och energianvändning. Ecosystem Exchange: Proptech syftar till att introducera svenska tillväxtbolag till Storbritanniens fastighetsmarknad och ge de deltagande bolagen essentiell information och kunskap för att effektivt kunna etablera sin verksamhet på den brittiska marknaden.



– Det är såklart väldigt hedrande att den svenska och brittiska ambassaden, under ledning av Svenska Handelskammaren för UK, valt ut Mestro för att delta i deras acceleratorprogram. Vi har haft en del kontakt med brittiska fastighetsägare sedan tidigare och ser nu fram emot att lära oss mer om en av Europas mest tongivande marknader och knyta värdefulla kontakter inför vår fortsatta expansion, säger Kristin Berg, vd på Mestro.



Programmet, som går av stapeln i september, består av två dagar fyllda med föredrag, rådgivning och nätverkande. Under den andra dagen kommer Mestro även att få delta på Impact, ett av Svenska Handelskammaren för UK’s flaggskeppsevent som samlar över 200 företagsledare, entreprenörer, politiker och akademiker från Storbritannien och Sverige för att diskutera den gröna omställningen som behöver ske inom fastighetsbranschen. Under Impact kommer Mestro att hålla en bolagspresentation och berätta mer om våra lösningar för marknaden.



– Programmets uppbyggnad passar oss perfekt - Ecosystem Exchange kommer ge Mestro en crash course om marknaden, ovärderligt nätverkande med specialister inom en rad områden samt exponeras för och nätverka med över 200 nyckelspelare på den brittiska och svenska marknaden, avslutar Kristin Berg.



Mestro är idag verksamma i Storbritannien genom kunden Pandox hotellfastigheter. Dessutom har Mestro ett ramavtal med Heimstaden som inkluderar den brittiska marknaden, varav båda pressmeddelats sedan tidigare.

