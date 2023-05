Torsboda Industrial Park skriver avtal med det världsledande green tech-företaget PTL, en av Northvolts viktigaste leverantörer. En miljardsatsning som initialt beräknas skapa 1 900 jobb på Torsboda-siten. Bild: Torsboda Industrial Park

Mångmiljardsatsning när kinesisk aktör planerar jättefabrik i Timrå

Bygg/Arkitektur Kinesiska anodtillverkaren Putailai ska bygga en ny fabrik i Timrå som kommer att fungera som underleverantör till batteritillverkaren Northvolt. Torsboda Industrial Park är en mångmiljardsatsning som initialt beräknas skapa 1 900 jobb på Torsboda-siten. I en första fas investeras omkring 13 miljarder kronor.

PTL är världsledande inom anodproduktion för litiumbatterier och producerar drygt 80 procent av de komponenter som ryms i ett batteri. Företaget är börsnoterat på Shanghai-börsen, och finns på många håll i världen, däribland Tyskland. I en första fas investeras omkring 13 miljarder kronor och anläggningen beräknas kunna stå färdig under 2025 eller 2026. Då förväntas den sysselsätta omkring 1 900 personer, i produktion och i den integrerade forsknings- och utvecklingsverksamheten.



Anläggningen i Torsboda kommer att ha en kapacitet på 50 000 ton anodmaterial i en första fas. I fas 2 dubblas kapaciteten med ytterligare 50 000 ton för att kunna leverera anod motsvarande en batteriproduktion på 100 GWh.



Torsboda Industrial Park samägs av Sundsvalls och Timrå kommun. Med i satsningen finns också Härnösands kommun.

– Vi såg tidigt att det här kräver en gemensam satsning och vi sitter på en enorm outnyttjad potential i vår region med grön energi, bra infrastruktur och logistik, men också relevant forskning och utveckling. Det har vi kanaliserat in i vår satsning på Torsboda-siten och idag får vi lön för mödan. Jag är väldigt nöjd och stolt över det vi åstadkommit så långt, säger Stefan Dalin i ett pressmeddelande.



Niklas Säwén (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall pekar på hur alla tre kommuner har liknande utmaningar. Vad gäller befolkningsmängd och skatteunderlag syns en trend där man inte håller samma inflyttningstakt som förr och på vissa håll är problemet utflyttning.

– Det handlar om jobben, välfärden och bostäderna. Ja hela samhällsbygget. En etablering i Torsboda skapar fantastiska vinster för våra tre kommuner och hela norra Sverige. Vi ser hur vi med en etablering vänder trenden och skapar stark tillväxt och ökade skatteintäkter.



Den gröna omställningen är i rullning och det är här industrin och forskningen kommer att lägga sitt fokus framöver, betonar Andreas Sjölander (S) kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

– PTL är världsledande inom den gröna industrin, inte bara genom sina leveranser till batteriproducenter utan också just inom den gröna teknik-utvecklingen.

