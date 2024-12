Louise Richnau. Bild: Leimdörfer

Louise Richnau föreslås som ny styrelseordförande i Castellum

Bolag Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamot och vice ordförande Louise Richnau väljs till styrelsens ordförande vid Castellums årsstämma 2025. Per Berggren, nuvarande styrelseordförande i Castellum Aktiebolag, har meddelat valberedningen att han avböjer omval vid Castellums årsstämma den 7 maj 2025.

Per Berggren har varit Castellums styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2007.



Louise Richnau är född år 1966, är utbildad civilingenjör och har lång bakgrund inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden samt hållbarhetsfrågor.



Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2025.



– Valberedningen vill tacka Per för att med stort engagemang och på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till, och under senare år lett, styrelsearbetet under en tid av förändringar och en turbulent omvärld. Per har nu meddelat valberedningen att han avböjer omval vid Castellums årsstämma 2025 och vi har med anledning av detta, som ett led i en ordnad succession, valt att föreslå nuvarande vice ordförande Louise Richnau som ny ordförande för styrelsen, säger valberedningens ordförande Helen Fasth Gillstedt.

