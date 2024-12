Från vänster, Anna Stenströmer, hr- och hållbarhetschef, och Jonas Svensson, fastighetsförvaltare Arlandastad Group. Bild: Arlandastad Group

Arlandastad inleder samarbete med Siemens

Energi/miljö Arlandastad Group har startat upp ett treårigt samarbete med Siemens. Samarbetet är ett led i Arlandastads mål att spara 10 procent energi per år.

– Samarbetet med Siemens kommer både bidra till kompetenshöjning inom förvaltning och drift samt innebära konkreta förslag på åtgärder samtidigt som den är en del i vår strävan att uppnå klimatneutralitet i den egna verksamheten till 2030. Vårt mål är att spara 10 procent energi per år, säger Anna Stenströmer HR- och Hållbarhetschef, Arlandastad Group.



– Genom att dokumentera, granska och utvärdera alla våra inställningar kommer vi utmanas och hitta ännu mer att justera och förbättra inom energioptimering. Genom att nyttja den data som redan genereras i befintliga system och plattformar kan vi addera nya dimensioner som gör skillnad, berättar Jonas Svensson, fastighetsförvaltare Arlandastad Group.



Förvaltningen inom Arlandastad Group har under flera år arbetat med energioptimering med fokus på el- och värmeförbrukning. Utöver nybyggnation hanterar förvaltningen även fastigheter som genomgått ombyggnation och modernisering och som bytt verksamhet och användningsområde.



– Oavsett lokal arbetar vi med avancerade analyser av förbrukad energi och indikatorer för att optimera systemen, bland annat via fjärrövervakning som larmar vid avvikelser. Vi rapporterar all energiförbrukning från de fastigheter där vi själva ansvarar för driften, säger Jonas Svensson, som också menar att optimering ofta handlar om att gå ner på detaljnivå då små justeringar tillsammans kan ge stor effekt.



Exempel på aktiviteter som genomförs vid energioptimering är: att endast ha igång ventilation och aggregat när behov finns, att finjustera temperaturinställningar, att upptäcka och åtgärda drag och energiläckage och med hjälp av koldioxidmätare säkerställa bra inomhusklimat.

