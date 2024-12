Fredrik Linderborg, Maria Lidström och Patrik Emanuelsson diskuterar investeringläget för samhällsfastigheter den 30 januari på Radisson Blu Waterfront i Stockholm.

Stora Samhällsfastighetsdagen: Så här ska aktörerna växa i segmentet

Stora Samhällsfastighetsdagen Boka in den 30 januari på Radisson Blu Waterfront i Stockholm i din almanacka. Då är det dags för mötesplatsen för dig med fokus på samhällsfastigheter – 2025 års upplaga av Stora Samhällsfastighetsdagen. Under dagen får vi bland annat lyssna på en mycket kunnig trio i ett samtal om deras planer och var de bästa affärerna görs framöver.

Emelie Löthgren är dagens moderator. Sofia Folstad är expertkommentator och sidekick till moderatorn.

Hur ser investeringsläget ut inom samhällsfastigheternas olika delsegment? Upplever flera aktörer på marknaden att det offentliga är mer måna om att äga fastigheterna själva, under rådande konjunktur? Eller är det rentav tvärtom? Här får ni höra en namnkunnig kvartett om investeringsläget i dag och framtidens behov för samhällsfastigheter.

Talarna är:

Patrik Emanuelsson, vd, Heba

Fredrik Linderborg, vd, Vacse

Maria Lidström, vd, Stenvalvet



Stora Samhällsfastighetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhälls­byggnadssektorn som jobbar med, eller är intresserad av, alla aspekter av samhällsfast­igheter.

Det är på Waterfront den 30 januari du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på en hel del spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är välkända och professionella Emelie Löthgren och hon har Storsalas transaktionschef Sofia Folstad vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Se programmet här.



Se de medverkande talarna här.



Stora Samhällsfastighetsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

