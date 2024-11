Andreas Wallström, Axel Tärn och Emelie Värja står för en trio tunga analyser som kommer ge dig förutsättningar för kloka affärsbeslut.

Stora Samhällsfastighetsdagen: Branschens tyngsta analyser för full framtidskoll

Stora Samhällsfastighetsdagen Boka in den 30 januari på Radisson Blu Waterfront i Stockholm i din almanacka. Då är det dags för mötesplatsen för dig med fokus på samhällsfastigheter – 2025 års upplaga av Stora Samhällsfastighetsdagen. Dagen inleds med en trio analyser som kommer ge dig de bästa förutsättningarna för att ta kloka affärsbeslut framåt.

Den första programpunkten är:

Makroanalys ­– går vi mot en ny vår?

Efter ett fjolår med räntesänkningar kan vi nu blicka framåt mot en större förutsägbarhet och stabilisering i omvärlden och i ekonomin. Eller? Ett nyligen avslutat USA-val, krig i vår omvärld och osäkerhet i världshandel kan fortsatt sätta ekonomin i gungning. Hur ser prognoserna ut här och nu?

Talare här är Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.



Därefter är det dags för:

Marknadsanalys: Här hittar du de bästa affärerna

Vilka segment i fastighetsbranschen är mest attraktiva att investera i idag och vilka segment ska man se upp med? Här får ni en initierad överblicksbild över måendet i de olika investeringsslagen på fastighetsmarknaden ­– nationellt så väl som lokalt.

Här är det Colliers nytillträdda analyschef Axel Tärn som håller i presentationen.



Och den tredje programpunkten i analysblocket är:

Skuldläget hos landets kommuner

En rapport från Kommuninvest visar att kommunsektorns låneskuld stiger i högre takt jämfört med tidigare år. Under 2023 ökade kommunsektorns låneskuld med strax under 58 miljarder kronor, motsvarande 7,1 procent, till 877 miljarder kronor. I volym är ökningen den näst största under 2000-talet. Vad behöver göras för att ta sig ur krisen?

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest är talare här.



Stora Samhällsfastighetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhälls­byggnadssektorn som jobbar med, eller är intresserad av, alla aspekter av samhällsfast­igheter.

Det är på Waterfront den 30 januari du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på en hel del spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är välkända och professionella Emelie Löthgren och hon har Storsalas transaktionschef Sofia Folstad vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Stora Samhällsfastighetsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

