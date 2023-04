Alma Property Partners bildar tillsammans med sina samarbetspartners Mässing Properties, CT Development och P&E Fastighetspartner, ett nytt fastighetsbolag med fokus på lågprishandel – Prisma Properties. Bild: Istock

Kvartett bildar nytt fastighetsbolag med fokus på lågprishandel i Norden

Bolag Alma Property Partners bildar tillsammans med sina samarbetspartners Mässing Properties, CT Development och P&E Fastighetspartner, ett nytt fastighetsbolag med fokus på lågprishandel. Prisma Properties, med en fastighetsportfölj värderad till cirka 5,6 miljarder kronor, har ambitionen att bli Nordens ledande fastighetsutvecklare och långsiktig ägare inom segmenten lågpris- och dagligvarubutiker samt snabbmatsrestauranger. Prisma har förnärvarande 15 pågående projekt och bolaget har stora tillväxtplaner för de kommande åren i hela Norden.

En av Prisma Properties främsta drivkrafter är att i nära samarbete med marknadsledande hyresgäster utveckla ändamålsenliga fastigheter för lågprishandel vid viktiga knutpunkter i Sverige och i övriga Norden.

– Lågprishandel är det snabbast växande segmentet inom svensk detaljhandel, och ett av de minst konjunkturkänsliga. Vi ser därför att det är ett bra läge att ta nästa steg genom att ställa Prisma Properties på egna ben för att ge hyresgäster i dessa branscher ett ännu starkare erbjudande, säger Simon de Chateau, styrelseordförande för Prisma.



Prismas nuvarande fastighetsbestånd utgörs av 106 fastigheter, främst i Sverige och Danmark, med en total uthyrbar area om 206 000 kvadratmeter. Bland de största hyresgästerna finns Dollarstore, Jysk och Willys, samt snabbmatskedjor som Burger King, Rasta, ChopChop och Jureskog. Bolaget har nyligen tagit steget in i Norge genom att förvärva två fastigheter med Europris som hyresgäst. Bolaget har en stark balansräkning med en belåningsgrad under 50 procent och bolaget har därtill nyligen refinansierat nästan hela sin låneportfölj om cirka 2,5 miljarder kronor.



Mer än 70 procent av fastigheterna som ingår i Prismas portfölj har utvecklats under de senaste fem åren av ledningen för bolaget. Fredrik Mässing, som genom sitt fastighetsbolag Mässing Properties har varit med och byggt upp portföljen sedan 2017, tillträder nu rollen som vd i Prisma.

– Det här är början på en spännande tillväxtresa. Ledningen i Prisma består av personer med lång erfarenhet från fastighetsbranschen och utveckling av lågpris- och dagligvaruhandel. Med god efterfrågan inom våra segment och starka relationer med ledande hyresgäster är vi rätt positionerade att ta Prisma till nästa nivå, säger vd Fredrik Mässing.



Bolaget har rekryterat Johan Nielsen som COO och Martin Lindqvist som CFO. Martin Lindqvist har en bakgrund som bland annat CFO på Atrium Ljungberg och Johan Nielsen som vd för P&E Fastighetspartner.

Ämnen