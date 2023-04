En ny rapport visar på en uppgång för coworking och kontorshotell i Stockholm. Bild: yta.se

Kontorshotellsmarknaden i Stockholm på uppgång

Stockholm Beläggningsgraden för kontorshotell i Stockholm ökar under första kvartalet 2023, efter tre kvartal av nedåtgående trend. Det visar den kartläggning som yta.se gjort.

yta.se är Stockholms ledande tjänst för förmedling av coworking. Deras data samlas kontinuerligt in och har ett underlag om totalt 106 000 kvadratmeter rumsyta inom Stor-Stockholm.

I kartläggningen för beläggningsgraden för kontorshotell i Stockholm så ser de en ökning under första kvartalet 2023, efter tre kvartal av nedåtgående trend. En ökning från 69 procent i fjärde kvartalet 2022 till 70 procent i första kvartalet 2023 inom tullarna i Stockholm har noterats.



Mängden uthyrd yta har också ökat markant under kvartalet med en ökning på 17 procent i total uthyrd volym under början av året. Tidigare faktorer som bidragit till nedgången är tillkomsten av nästan 70 000 kvadratmeter kontorshotellsyta under 2022 i Stor-Stockholm, ökning av vakansgraden på den övriga kontorsmarknaden i stort och många företagare som såg över sina kontorsbehov och downsizeade till mindre ytor.



Framåt har etableringstakten avtagit något under 2023 med färre annonserade nyöppningar i allmänhet.

