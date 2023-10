Kent Edh Jansen. Bild: New Property

Kent Edh Jansen till New Property

Bolag Kent Edh Jansen tillträder som Client Relationship Director på New Property.

New Property anser att Kent Edh Jansens över tio års erfarenhet inom fastighetssektorn givit honom djup förståelse för de utmaningar som kunder inom branschen står inför. Han kommer närmast från Bolton Advisors och innan dess Slättö och Nordier, där han har utvecklat erbjudanden inom kundvård och kundrelationer. Dessförinnan arbetade Kent Edh Jansen med sponsring inom nöjes- och musikbranschen samt fundraising för ideella organisationer som BRIS och Hjärnfonden i eget bolag under perioden 1984–2014.

– Vi strävar efter att vara rådgivaren med bäst kundnöjdhet, och genom Kents nätverk skapar vi ytterligare förutsättningar för att matcha säljare och köpare. Att Kent ansluter till vårt transaktionsteam lyfter oss och vi är redan i de första DD-processerna, Tobias Magnussen, Head of Transaction på New Property.



I sin roll som Client Relationship Director kommer Kent Edh Jansen att utveckla företagets engagemang för sina kunder, säkerställa att deras behov och förväntningar möts, samt sätta strategier för att fortsätta stärka New Propertys position på marknaden.

– New Property har ett ambitiöst mål om att bli marknadsledande i fastighetssegmentet 30 till 300 miljoner och detta är ytterligare ett av många steg i rätt riktning. Trots en relativt avvaktande marknad görs nu många affärer igen, majoriteten off-market, Fredrik Leifland, vd på New Property.

