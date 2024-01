Mimo. Bild: NCC

Kappahls huvudkontor flyttar till ny fastighet i Mölndals innerstad

Uthyrning Kappahls huvudkontor flyttar under våren 2026 in i det nya kontorshus som går under namnet Mimo. Kontoret kommer sträcka sig över tre våningsplan och omfatta totalt 4351 kvadratmeter.

Det nya huset färdigställs under 2024 och byggs och utvecklas av NCC. För Kappahl går flyttlasset någon gång under våren 2026.



– Vi trivs mycket bra i Mölndal och med det nya huvudkontoret är det möjligt att forma och utveckla vår arbetsplats ännu mer, säger Anna Andihn, direktör HR och kommunikation på Kappahl.



Mimo består av cirka 38 000 kvadratmeter yta vara 32 000 är uthyrningsbar. Projektet betår av en bfintlig byggnad som renoveras samt nybyggnation av två byggnader med 18 respektive 11 våningar som inrymmer både kontor och service.



– Att Kappahl väljer att flytta sitt huvudkontor till Mimo bekräftar den utveckling som blivit allt tydligare sedan pandemin. Företagen behöver kunna samla sina medarbetare på en plats som är lättillgänglig och attraktiv, säger Ola Hansson, avdelningschef NCC Property Development.



Vilka som blir nya hyresgäster efter Kappahl i den nuvarande kontorsbyggnaden på Idrottsvägen är inte klart ännu.

