Ambitionen med Brunswicks nya kontor på Brunnsgatan är att skapa en plats där alla bolag i koncernen kan samlas vid behov, House of Brunswick. Bild: Lars Clason

Humlegården hyr ut till Brunswick Real Estate

Uthyrning Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en mötesplats, House of Brunswick. Valet föll på Humlegården Fastigheter och en lokal om cirka 1 600 kvm på Brunnsgatan 2 i Stockholm.

– Vi är mycket glada över att Brunswick valt denna fantastiska plats för sin satsning. Det är ett spännande bolag vars ambition med den nya etableringen understryker kontorets viktiga roll som samlingsplats. Vi ser fram emot att få bidra på resan, säger John Forselius, Asset Manager på Humlegården Fastigheter.



I mötet mellan Brunnsgatan och Birger Jarlsgatan har Brunswick Real Estate valt att teckna avtal avseende lokaler om cirka 1 600 kvm som sträcker sig över tre plan. Hjärtat i lokalen utgörs av en stor ljusgård som med sin höga rumshöjd, ett välvt glastak och en sammanlänkande gradängtrappa blir den naturliga mötes- och samlingsplatsen. Ambitionen med det nya kontoret på Brunnsgatan är att skapa en plats där alla bolag i koncernen kan samlas vid behov, House of Brunswick. Här vill man stå värd för möten, utbildningar och workshops för såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter. Tillträdet sker i december 2023 och bolaget har höga ambitioner i arbetet med utformningen av lokalen, som sker med fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.



– Den här flytten är viktig för oss. Vår grundliga behovsanalys visar att kontoret är en viktig och uppskattad plats för våra medarbetare. Dessutom vill vi kunna samla alla kollegor och partners till Brunswick under helt nya former för att stärka befintliga och skapa nya samarbeten. På Brunnsgatan får vi det bästa av båda, säger Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate.

Ämnen