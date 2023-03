Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Bild: Måns Berg

Granit och Kitchen Time får nytt huvudkontor i Hagastaden

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med inredningsföretaget Granit som tillsammans med e-handelsaktören Kitchen Time flyttar till ett gemensamt huvudkontor i den gamla Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Avtalet omfattar drygt 800 kvadratmeter i det så kallade Glashuset, en spektakulär tillbyggnad på delar av den tidigare fabriken, mitt i Hagastadens stadspuls och industrihistoriska hjärta.

I november 2022 samlade Bergendahls de två dotterbolagen Granit och Kitchen Time under ett gemensamt affärsområde kallat Bergendahl Home. Granit finns idag på fyra marknader med 40 butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. E-handelsaktören KitchenTime har idag Sveriges största sortiment av köksprodukter online. I höst går flytten av de två bolagens huvudkontor till gemensamma lokaler i Hagastaden. Det nya kontoret ligger i en spektakulär tillbyggnad till den gamla Mineralvattenfabriken, med stora fönster och utsikt över Hagastadens puls och Stockholms nya skyline.



– Vi ser verkligen fram emot att flytta in. Vi föll direkt för dessa lokaler som präglas av mycket trä och rå betong, material som rimmar väl med bolagets identitet. Läget är strategiskt helt rätt för oss med bra kommunikationer och ett pulserande stadsliv, säger Håkan Åkerström, VD på Bergendahl Home.



Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsägarna i Hagastaden och har såväl ombyggda industribyggnader som moderna kontorshus i sitt bestånd. Totalt omfattar beståndet i stadsdelen 121 000 kvadratmeter. Granne med Mineralvattenfabriken ligger det så kallade PV-palatset som nu renoveras för att rymma moderna kontor med industrikänsla, klart för inflytt under 2024. I kvarteret ligger även Industricentralen, en ikonisk tegelbyggnad som bland annat huserar ett flertal arkitektkontor och gallerier. Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken.



– Vi är jätteglada att hälsa Granit och Kitchen Time välkomna till oss i Hagastaden. Vi har sett en ökad efterfrågan på kontorslokaler i våra industrihistoriska kvarter här med sina härliga innergårdar. Det finns också en spännande kontrast till de nybyggda kvarteren som börjar ta form här i Hagastaden, en stadsdel som attraherar många framåtlutade och innovativa bolag, säger Alexander Yü, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet med Granit är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. JLL har varit rådgivare till Granit i processen.

