Fastigheten Bastionen i Göteborg. Bild: Novier

Fullt hus i Kvarteret Bastionen

Uthyrning Novier har hyrt ut två kontorslokaler i Kvarteret Bastionen om sammanlagt 400 kvadratmeter. Caporum Consulting flyttar in på Trädgårdsgatan 1 och en ännu icke namngiven hyresgäst tar plats på Stora Nygatan 31. Kvarteret Bastionen med sina sex fastigheter, som Novier förvaltar inom ramen i för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Tryggliv, är därmed fullt uthyrt på kontorssidan.

Kvarteret Bastionen ligger i ett strategiskt läge och möter Fredstans shoppingstråk, Kungsportsplatsens kollektivtrafik och Avenyns nöjesutbud vid Kopparmärra. I samband med dessa två uthyrningar är hela kvarterets kontorslokaler uthyrda. Båda verksamheterna flyttar in i sina nya kontorslokaler under våren 2024.



Caporum Consulting är en IT-konsultbyrå inom fintech och är experter inom IT och finans.

– Att få flytta in i våra nya lokaler där vi dessutom har möjligheten att påverka och anpassa dem utifrån vår verksamhet, är ett strategiskt viktigt steg i vår fortsatta utveckling och expansion, vi ser fram emot att välkomna våra medarbetare och samarbetspartners till vårt nya huvudkontor, säger Camilla Hennemann, CEO, Caporum Consulting.



– Vi är mycket glada över att Caporum Consulting valt att etablera sig i denna fina kontorslokal. Både läget och lokalerna kommer att passa de nya hyresgästerna utmärkt. Det är glädjande att vi i dessa tider fyllt upp hela kvarteret och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med våra nya hyresgäster, säger Anton Drott, Portfolio Manager, Leasing and Development på Novier.

