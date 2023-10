Bild: Istock

Europi JV-köper i Porto

Transaktioner Ecologis, Europi Property Groups och Bedrock Capital Partners JV för logistikfastigheter, har förvärvat en “last mile"-fastighet på 7 200 kvadratmeter i Porto.

Ecologis, en ledande ägare av "last mile"- och "big box"-logistikfastigheter i Portugal, har tillkännagivit plattformens senaste förvärv Estrada Velha, en 7 200 kvadratmeter "last mile"-logistikfastighet i Matosinhos, Porto. Detta är det första förvärvet inom Porto-området för den expanderande Ecologis-plattformen.



Fastigheten är väl belägen mellan Portos centrum och Portos flygplats, med smidig access till motorvägen A4 och norra Portugal. Anläggningen används av en internationell tillverkare av medicinsk utrustning.



Genom förvärvet växer Ecologis portfölj ytterligare och består nu av 11 fastigheter om totalt 160 000 kvadratmeter. Strategin är främst inriktad på högkvalitativa "last mile"- och "big box"-logistikfastigheter med bra tekniska specifikationer, vilket möjliggör flera användningsområden och säkerställer en hög effektivitet i hyresgästernas verksamhet. Alla fastigheter är strategiskt belägna nära större motorvägar och storstadscentra, och majoriteten av portföljen ligger i Lissabons mest eftertraktade logistikzoner. Bland de nuvarande hyresgästerna finns ledande portugisiska och internationella logistikföretag, livsmedelsdistributörer och e-handelsaktörer.



Ecologis JV:t grundades 2021 med ambitionen att bygga upp en större portfölj av hållbara logistikfastigheter, som uppfyller de ökande behoven och kraven från medvetna hyresgäster. Huvudsakliga strategiska förvaltningsinitiativ inkluderar uppgradering av fastigheternas ESG-standard, bland annat genom installation av solpaneler som producerar förnybar grön el till Ecologis hyresgäster och omgivande lokalsamhällen.



Plattformen ska fortsätta växa genom ytterligare förvärv av fastigheter med utvecklingspotential inom ESG och selektiv utveckling av moderna hållbara logistikanläggningar.

– Vi är väldigt nöjda över att fortsätta vårt arbete med den växande Ecologis-plattformen i Portugal tillsammans med Europi Property Group. Denna transaktion gör oss särskilt exalterade, eftersom den expanderar plattformen till norra delen av landet, säger João Tenreiro Gonçalves, Executive Partner på Bedrock Capital Partners.

– Det är roligt att Ecologis portfölj fortsätter att växa och nu är av betydande storlek på den portugisiska marknaden. Förvärvet av Estrada Velha kommer att komplettera de befintliga fastigheterna under förvaltning väl, och vi fortsätter att leta efter ytterligare förvärv till plattformen, säger Jonas Fink, Investment Director på Europi Property Group.



Savills/Predibisa var rådgivare till Ecologis vid förvärvet.

