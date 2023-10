Revelop utvidgar i Kista och Bredden. Bild: Revelop

Co-workingkoncept växer i Kista och Bredden

Uthyrning Revelop utökar sitt co-workingkoncept med ytterligare 2 500 kvadratmeter i Kista och Bredden till totalt 12 000 kvadratmeter i fem fastigheter.

C/O Workspace är idag etablerat på fyra platser i Stockholm och en i Göteborg. Då anläggningarna i Bredden och Kista närmar sig full beläggning har Revelop beslutat att bygga ut för att möta efterfrågan och det höga trycket på flexibla kontorsplatser i närförort.



Verksamheten i Kista startades 2019 och genomför nu sin tredje expansion. Med den senaste utbyggnaden är anläggningen på nära 3 000 kvadratmeter. C/O Workspace är en del av fullservicefastigheten NordicForum.



De nya ytorna i Bredden omfattar cirka 1 600 kvadratmeter, vilket innebär att C/O totalt disponerar 4 100 kvadratmeter i området.

Ämnen