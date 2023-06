Sofiahusen. Bild: Slussgården

CF Møller flyttar till Slussgårdens Sofiahusen

Uthyrning C.F. Møller Architects flyttar in i Slussgårdens projekt Sofiahusen på Södermalm. Förhyrningen utgörs av cirka 1 000 kvadratmeter kontor fördelat på två våningsplan. Inflyttningen för Stockholmskontoret är planerad till februari 2024, vilket sammanfaller med C.F. Møllers 100-årsjubileum.

Förutom i Stockholm finns C.F. Møller även i Århus, Köpenhamn, Ålborg, Malmö, Oslo och Berlin. På meritlistan finns bland annat Friends Arena, Värtaterminalen och Biomedicum vid Karolinska Institutet. Just nu arbetar C.F. Møller med en modernisering av Globen, stora sjukhusprojekt i Finland, Helsingborg och Stockholm, samt utvecklingen av Uppsala C och Lund C.

– Vi utgick ifrån en lång lista med potentiella lokaler, och efter att ha besökt ett antal alternativ är vi mycket glada över att ha valt Sofiahusen som vår nya hemvist. Det centrala läget med fantastiskt ljusinsläpp, en imponerande utsikt över Saltsjön och den genomtänkta hållbarhetsprofilen var avgörande faktorer i vårt beslut. Vi är övertygade om att Sofiahusen kommer att skapa en inspirerande arbetsmiljö för oss. Vi ser fram emot flytten, säger Fredrik Cavallin, vd och arkitekt på C.F. Møller Architects.

– Söders Hantverkshus, den äldsta byggnaden av de tre som ingår i Sofiahusen, har en rik historia av kreativitet och hantverk som avspeglas även i dagens hyresgäster, nu senast C.F. Møller Architects. Stor vikt har därför lagts vid att respektera den befintliga arkitekturen i samklang med kommande nybyggnation. Sofiahusen ska både smälta in i omgivningen och samtidigt göra sitt eget nutida avtryck, säger Lars Kinneholm, vd på Slussgården.



Savills agerar rådgivare åt Slussgården vid uthyrningen av Sofiahusen.

