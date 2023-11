Castellum har i och med denna emission genomfört obligationsemissioner vid tre tillfällen under 2023 för sammanlagt 2,65 miljarder kronor. Bild: iStock

Castellum emitterar gröna obligationer för 1,25 miljarder

Ekonomi/Finansiering Castellum har framgångsrikt genomfört gröna obligationsemissioner om 1,25 miljarder kronor med löptid om tre år under bolagets svenska MTN-program.

Investerarintresset för emissionen var stort och i och med dagens emission har Castellum genomfört obligationsemissioner vid tre tillfällen under 2023, till ett sammanlagt värde om 2,65 miljarder kronor.



– Det är positivt att obligationsmarknaden för nordiska fastighetsbolag börjar komma igång igen efter en tid med mycket låg aktivitet. Vi ser ett ökande intresse för gröna investeringar som ligger i linje med EU:s taxonomiförordning vilket vårt gröna ramverk gör sedan ett drygt år tillbaka, säger Jens Andersson, CFO, Castellum.



Detta är de första gröna obligationsemissionerna som Castellum genomför under sitt uppdaterade gröna finanseringsramverk, som i samarbete med Handelsbanken sattes upp under 2022.



Castellum har anlitat Cicero för en oberoende granskning av ramverket. Det övergripande utlåtandet är att Castellum har en utmärkt styrning av sitt hållbarhetsarbete och ramverket har tilldelats betyget Medium Green.

