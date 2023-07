Per Johansson. Bild: Brinova

Brinova nedåt i andra kvartalet

Bolag Brinova redovisar ett förvaltningsresultat för det andra kvartalet 2023 på 34 miljoner kronor, vilket är en minskning från förra årets 42,3 miljoner. – Brinova uppvisar ett fortsatt stabilt läge med en underliggande verksamhet som går starkt, säger Per Johansson, vd för Brinova, i sin kommentar till delårsrapporten.

– Vi står robusta i en osäker värld och kommer fortsatt kunna leverera en stabil utveckling, klara våra åtagande och säkerställa en lönsam verksamhet, säger Per Johansson.



Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 256,6 miljoner kronor (229,2).

Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 163,0 miljoner kronor (141,6).

Förvaltningsresultatet minskade med 19 procent till 67,3 miljoner kronor (82,8).

Periodens resultat uppgick till -155,2 miljoner kronor (272,4), motsvarande ett resultat per aktie om -1,59 kronor (2,79).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med -238,6 miljoner kronor (77,0).

Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -10,0 miljoner kronor (193,9).

Fastighetsportföljens värde ökade med 1 procent till 8 328,0 miljoner kronor (8 248,2).





Väsentliga händelser under kvartalet

Avtal har tecknats avseende försäljning av byggrätt i Lund om cirka 6 000 kvadratmeter BTA. Frånträde sker under hösten 2024.

Årsstämma genomfördes utan förändringar i styrelsesammansättningen.

Första spadtaget för 34 hyresbostäder och lokaler för livsmedel i Oxie, strax utanför Malmö. Inflyttningen är beräknad till slutet av 2024.

Räntesäkringar om totalt 400 miljoner kronor är tecknade på genomsnittlig nivå om 2,7 procent och med en löptid mellan 5–10 år.

Refinansiering har säkrats för cirka 500 miljoner kronor i Danske bank. Ny löptid är 2 år från förlängningen av lånen som sker 30 september.

Inflyttning har skett av första etappen i Karlskrona, Rödeby med 6 hyresbostäder och i Karlskrona, Jämjö med 7 hyresbostäder.

