Bonava gör stort förvärv i Tyskland. Bild: Bonava

Bonavas delårsrapport: Anpassning till en förändrad omvärld

Bolag Bonava redovisar som väntat lägre omsättning och rörelseresultat. Den 2 februari 2023 meddelade bolaget att man reviderar sina finansiella mål. Nya mål är att rörelsemarginalen minst ska uppgå till 10 procent från 2026. Vidare införs nettoskuldsättningsgrad som inte ska överstiga 1,0x.

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan och rörelsevinsten minskade, skriver Finwire. Omsättningen sjönk 7,6 procent till 2 446 miljoner kronor (2 648) och rörelseresultatet blev 39 miljoner kronor (82), med en rörelsemarginal på 1,6 procent (3,1).



Bolaget har tidigare flaggat för att både omsättning och rörelseresultat skulle komma in lägre än jämförelseperioden. Dock sade man då att rörelseresultatet skulle landa på cirka 45 miljoner kronor.



– Det första kvartalet, vinterkvartalet, är säsongsmässigt ett kvartal med få överlämningar. Inför publiceringen av denna rapport har vi meddelat marknaden att vi överlämnar färre bostäder än vad som framgick i bokslutskommunikén 2022, säger vd och koncernchef Peter Wallin i en kommentar till rapporten.



– Det vi vet om framtiden är att behovet av hållbara bostäder är fortsatt stort. Med den neddragning av starter i nyproduktion som sker över våra olika marknader kommer gapet till efterfrågan att öka ytterligare. Vårt fokus är att stå starka inför en normalisering av marknaden.



Nettoomsättningen uppgick till 2 446 (2 648) MSEK

Bruttomarginalen uppgick till 10,4, (11,6) procent

Rörelseresultat uppgick till 39 (82) MSEK och rörelsemarginalen var 1,6 (3,1) procent

Resultat per aktie uppgick till -0,36, (0,27) SEK

Antal sålda bostäder var 303 (795)

Antal produktionsstarter uppgick till 334 (410)

Antal byggrätter uppgick till 32 800 (32 900)



– Den låga väntade affärsvolymen i det första kvartalet reducerades ytterligare då färdigställanden av ett antal projekt skjutits fram till det andra kvartalet. Även försäljningstakten är betydligt lägre jämfört med föregående år. En låg nettoomsättning sätter press på rörelseresultatet trots att genomförda åtgärder för att minska kostnaderna ger väntad effekt och att marginalen i överlämnade projekt ligger i nivå med tidigare bedömningar. Marknaden är fortfarande utmanade, även om vi ser tecken på förbättring i vissa regioner, säger Peter Wallin.

