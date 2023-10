Johanna Olsson och Tullmagasinet i Umeå. Bild: House Be/Fort Knox

120 år gammalt magasin i Umeå blir coworkingyta

Uthyrning Tullmagasinet i Umeå, i folkmun kallat "Tullkammaren", ägs av fastighetsbolaget Campus X och kommer att anpassas för "coworking". Det är norrländska House Be som ska flytta in och sikta på att bli ett nav för Umeås näringsliv.

Byggnaden har anor från 1901 och var från början avsedd att hysa Umeå hamns magasin och tull. Huset kommer nu att skräddarsys för att göra de ca 3 800 kvadratmetrarna till en coworkingyta för 400 Umeåbaserade medlemmar.



Campus X ägs av Fort Knox och Wallenbergsstiftelsen. Johanna Olsson är delägare i Fort Knox:



– För oss har det varit väldigt viktigt att hitta rätt hyresgäst för Tullkammaren och med House Be har vi funnit både långsiktighet och gott samarbete. Vi ser fram emot House Be:s fortsatta utveckling i fastigheten och som en stärkande aktör i Umeås näringsliv.



House Be öppnade under förra året upp fyra nya enheter; två i Skellefteå, en i Umeå och en i Hudiksvall. Närmare 6 000 kvadratmeter adderades och nu med tillträdet av Tullkammaren kommer House Be ombesörja totalt ca 17 000 kvadratmeter. Inflyttning i Tullkammaren kommer ske från och med 1 februari 2024.

Ämnen