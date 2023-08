Wästbygg Gruppen bygger Ljungbys nya multihall. Bild: Hiller Lundberg Arkitekter

Wästbygg Gruppen bygger Ljungbys nya multihall

Bygg/Arkitektur Wästbygg har tilldelats uppdraget att bygga en ny multihall åt Ljungby kommun.

Den cirka 6 500 kvadratmeter stora anläggningen ska användas för både idrotts- och kulturevenemang samt som idrottshall för en intilliggande skola. Ordervärdet uppgår till 143 miljoner kronor inklusive optioner. Byggnationen inleds under hösten och multihallen ska vara klar att tas i drift under sommaren 2025.



– Att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett flexibelt användande är utmaningen med det här projektet. Här får vi användning av all vår tidigare erfarenhet från såväl sportanläggningar som lokaler för offentlig miljö för att uppföra en lokal där flera olika behov behöver tillgodoses under samma tak, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg.

