Life City. Bild: Måns Berg

Tyskt bolag flyttar in i Life City

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med det tyska mätteknikbolaget Vega. Avtalet omfattar cirka 700 kvadratmeter moderna kontor i Life City i Hagastaden.

Vega är ett globalt bolag specialiserat på sensorer för mätteknik inom en rad olika industrier, till exempel vatten, energi, läkemedel, kemikalier, mat och dryck. Bolaget grundades för mer än 60 år sedan och har idag över 2100 anställda världen över. Det globala huvudkontoret ligger i södra Tyskland och i april flyttar den svenska delen av verksamheten in i nya kontor i Life City i Hagastaden.

– Vi ser fram emot att flytta in i Life City i Hagastaden. Läget passar oss utmärkt och här kommer vi finnas i ett sammanhang bland många andra kunskapsintensiva bolag, säger Jürgen Schuijren, vd på Vega.



Life City stod färdigbyggt i början av 2022 i ett av Sveriges mest visuella lägen, rakt ovanpå E4:an mitt i Hagastaden. I huset finns idag aktörer som Academic Work, Polarium och Immedica Pharma. I februari flyttar även Tradera sitt huvudkontor till Life City. I bottenvåningen finns också restaurangen K-märkt och stora, moderna konferens- och möteslokaler.



Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Hagastaden och har såväl ombyggda industribyggnader som moderna kontorshus i sitt bestånd. Förutom nya Life City märks Mineralvattenfabriken, Industricentralen och det så kallade PV-palatset som nu renoveras för att rymma moderna kontor med industrikänsla, klart för inflytt under 2025.



Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av staden största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken.

– Vi är glada att hälsa Vega välkomna till Life City. I takt med att Hagastaden utvecklas märker man av det ökade intresset för hela stadsdelen. Det finns en unik internationell atmosfär här som inte går att hitta på andra ställen i Stockholm, med allt från konstgallerier och restauranger i gatuplan till både utomhusgym och barer på hustaken, säger Robin Petersson, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Hagastaden.



Hyresavtalet med Vega är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

