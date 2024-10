Tony Blair: "Tullar och protektionism kommer att göra enorm skada"

Teknik En månad efter att ha släppt sin bok "On leadership: Lessons for the 21st Century" och en månad före det amerikanska valet, deltog förre premiärministern Tony Blair i Prologis-eventet Groundbreakers för att prata om ledarskap, geopolitik, handel och teknik. – Ingenting som uppfunnits av mänsklig uppfinningsrikedom har någonsin försvunnit av mänsklig ångest.

- Ida Mikko

ida.mikko@fastighetssverige.se