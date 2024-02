Theodor Jarnhammar. Bild: Catella

Theodor Jarnhammar lämnar JLL för Catella

Bolag Catella Corporate Finance förstärker sin verksamhet i Stockholm genom att Theodor Jarnhammar ansluter som ny partner i den nya rollen som Head of Office Transactions. Han kommer närmast från JLL Capital Markets som Senior Director.

Theodor Jarnhammar har en gedigen kunskap och erfarenhet av kontorsmarknaden i sin nuvarande roll som Senior Director inom Capital Markets, och tidigare Head of Leasing på JLL. Hans nya roll som Head of Office Transactions är noga utformad för att ytterligare addera kompetens och kundnytta till en redan etablerad position och proaktivt gynna kunderna när transaktionsmarknaden nu åter börjar ljusna.

– Jag är mycket glad över att få in Theodor som ny partner i bolaget och dessutom kunna tillsätta en ny roll som tillför värdefull kompetens som främjar både oss och våra kunder för långsiktiga relationer. Det kommer stärka organisationen och vår ambition om att återigen bli nummer 1 på rådgivningsmarknaden i Sverige. Med erfarna medarbetare och partners, rätt fokus och ett starkt varumärke har vi alla möjligheter att utveckla vårt erbjudande, stärka vår organisation och stora förmåga att genomföra komplexa transaktioner för att nå den marknadspositionen, säger Daniel Gorosch, vd för Catella Corporate Finance Sverige.

– Det ska bli väldigt roligt att ansluta till Catella och lära känna teamet såväl lokalt som internationellt. Transaktionsmarknaden står inför en spännande tid och jag ser fram emot att få bidra med min kunskap och erfarenhet inom kontorssegmentet, säger Theodor Jarnhammar.



Theodor Jarnhammar tillträder sin nya roll i mitten av maj.

