Belysningsexpert Jim Collin håller en föreläsning om ljusets betydelse i kontorslokalerna på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel den 16 november. (Bilden är från ett tidigare event) Bild: Eddie Ekberg

Stora Kontorsdagen STHLM: Ljus som ökar värdet och hållbarheten i kontorslokalerna

Stora Kontorsdagen Den 16 november på Grand Hôtel är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen STHLM – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. I en av programpunkterna får vi en expertföreläsning om ljusets förmåga att såväl öka värdet och hållbarheten i kontorslokaler.

Nöjdare hyresgäster till en lägre kostnad är enkelt att uppnå för den som utnyttjar ljusets potential i sina fastigheter. Bortom magiska trick och illusioner står belysningen för en glädjecocktail utöver det vanliga – ökade intäkter och nöjdare kunder utan negativa eftergifter. På Stora Kontorsdagen den 16 november på Grand Hotel kan du lyssna till en föreläsning som, utöver inspiration kring ljusets makt, bjuder på handfasta tips för hur ni kan öka värdet i era fastigheter och samtidigt bidra till en mer hållbar värld. Föreläsare är Jim Collin, belysningsexpert på Annell Ljus + Form.



Stora Kontorsdagen STHLM är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.



Moderator är omtyckta och professionella Åsa Lindell.



Stora Kontorsdagen STHLM arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

