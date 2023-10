Andreas Wallström, Katrin Wallensjö och Richard Holberton står för en trio mycket initierade analyser av makroekonomi, marknadens segment och omvärldsläget internationellt.

Stora Kontorsdagen STHLM: Branschens bästa analyser – ger full koll i osäkert läge

Stora Kontorsdagen Den 16 november på Grand Hôtel är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen STHLM – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. I en trio analyser får vi full koll på det makroekonomiska läget, marknadsläget i de olika segmenten samt inte minst en internationell djupdykning och vad som väntar runt hörnet. Säkra din plats till kontorsmarknadens självklara mötesplats.

Den första av programpunkterna är Makroanalys – kommer vändningen nu?

Från år med minusränta och nollränteläge till en situation med stigande inflation och ett betydligt högre ränteläge ser utmaningarna framåt annorlunda ut nu. Vilka omvärldskriser kommer prägla den ekonomiska verkligheten? Hur ser det ut framåt för konsumtionen? Och kommer vi att se ändrade beteenden framöver?

Talare är Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.



Nästa punkt är Analys – kontorsmarknaden i Sverige

Hur ser kontorsfastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Vilka stora affärer kommer att kunna göras på en marknad som under en tid har stått rätt still?

Talare här är Katrin Wallensjö, affärschef, Analys på Svefa.



Och så avslutas analyserna med den internationella utblicken Analys – den globala kontorsmarknaden

Vad händer på kontorsmarknaderna internationellt? Vilka är de stora trenderna runt om i världen som påverkar fastighets- och kontorsmarknaderna och hur berörs vi i Sverige?

Talare här är Richard Holberton, Senior Director på CBRE Research Europe.

(Programpunkten hålls på engelska)



Stora Kontorsdagen STHLM är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.





Stora Kontorsdagen STHLM arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

Partnerföretag är: Annell, Citymark Analys, Götessons Design Group, Rekomo, Andersson System och Afry. Läs mer om dem här.

