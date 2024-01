Översikt över Almnäs i Södertälje. Bild: Smidek

Smidmek tar hem storaffär

Bygg/Arkitektur Smidmek landar ny storaffär för logistiksatsning i Almnäs. Peab bygger två logistikhallar på totalt 21 000 kvadratmeter i Almnäs, öster om Södertälje. Smidmek får ansvar för hela stomentreprenaden.

– Det är ett viktigt uppdrag på strax under 60 miljoner kronor, säger Henrik Gullberg, ansvarig för affärsområdet lager och logistik på Smidmek.



Projektet i Almnäs har utvecklats under en längre tid, och Smidmek påbörjar montaget nu under årets första veckor. De 400 ton stål som behövs för den bärande konstruktionen tillverkas i Smidmeks fabrik i Eslöv.



Entreprenaden omfattar leverans av stora mängder pelare, fackverk, bjälklag, fasadsocklar, betongsandwichväggar, fasader och även matrisgjuten betong till ett av trapphusen. På fastigheten byggs två hallar, en större på drygt 17 000 kvadratmeter och en mindre omfattande knappt 4 000 kvadratmeter. Smidmek levererar också utvändiga spiraltrappor på husen och även två invändiga spiraltrappor i den större byggnaden. Båda byggnaderna har dessutom invändiga betongtrappor.



Hela anläggningen uppförs med pallställ för effektiv distributions- och logistikverksamhet då planen är att en internationell aktör tar över för att driva egen verksamhet.



Bygget sker enligt miljöcertifieringsprogrammet Breeam Excellent, något som kräver en klimatkalkyl med noggrann dokumentation.

Ämnen