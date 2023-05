SBB har sålt 19 miljoner aktier i JM, vilket motsvarar nästan hela innehavet. Bild: SBB/JM

SBB har sålt 19 miljoner aktier i JM

Bolag SBB har sålt totalt 19 miljoner aktier i JM för cirka 2,8 miljarder kronor. Köpare är svenska och internationella investerare. Efter försäljningen kontrollerar SBB cirka 2,9 procent av kapitalet och rösterna i JM och har därmed gått från största ägare till sjätte störst.

Transaktionen motsvarar cirka 29,5 procent av kapitalet och rösterna i JM. Priset per aktie var 148,10 kronor, vilket motsvarade stängningskursen för JM på torsdagen. Efter försäljningen kontrollerar SBB cirka 2,9 procent av kapitalet och rösterna i JM.

– Försäljningen innebär en fokusering på bolagets kärnverksamhet och en ytterligare förstärkning av SBB:s finansiella position, uppger vd:n Ilija Batljan i ett pressmeddelande.



SBB har åtagit sig att inte avyttra ytterligare aktier i JM under en period om 90 dagar med vissa sedvanliga undantag.



Priset för aktierna har förhandlats på armlängds avstånd med investerare och bedöms av SBB, efter diskussioner med rådgivaren SEB, vara marknadsmässigt.



Försäljningen kommer bara några dagar efter det att ordföranden Lennart Schuss, i en intervju med bland annat TT, svarat att det inte kan bli aktuellt att sälja JM-aktier för att få in kapital.

– Nej, det kan inte bli aktuellt. Vi tycker JM är en fantastiskt bolag, sade han i tisdags till TT.



SBB har gjort stora förluster på innehavet i JM sedan man köpte in sig på 20 procent i juni 2021. I årsredovisningen för 2022 är det redovisade värdet på JM-innehavet 6,6 miljarder kronor, men under torsdagen sålde man alltså merparten av sitt innehav för drygt 2,8 miljarder.

