Saxborn om engagemanget i Göteborgs nya stiftelse

Bolag Henrik Saxborn fortsätter att fördjupa sitt samhällsengagemang och är nu med och startar en ny stiftelse för att skapa ett bättre Göteborg. Han är en del av en namnstark trio som också består av före detta Säpochefen Klas Friberg och Majblommans tidigare generalsekreterare Tove Lindhahl Greve. För Fastighetssverige berättar Henrik Saxborn mer om det nya initiativet och vad han hoppas uppnå.

Klas Friberg, Henrik Saxborn och Tove Lindahl Greve har det senaste året vänt och vridit på hur kraften och engagemanget hos Göteborgs företag kan användas för att bygga staden hel. Trion har pratat med företagsledare, förvaltningschefer, engagerade i ideella organisationer, polisledning och experter på effektmätning och de har funderat på hur stadens näringsliv bäst kan bidra till det förebyggande arbete som alla som de mött menar är helt avgörande.



Resultatet är Göteborgs Institut för Samhällsansvar. En stiftelse som ska identifiera och skala upp befintliga fungerande initiativ för att skapa en socialt hållbar och motståndskraftig stad. Som med fokus på barn och unga förbättrar livsvillkor, ökar antalet skyddsfaktorer och gör riskfaktorerna färre.



Fler måste göra mer menar trion och Göteborgs Institut för Samhällsansvar ska göra just det möjligt, genom att föra samman näringslivets vilja att bidra med effektfulla lösningar på Göteborgs största utmaningar.



Tove Lindahl Greve är före detta generalsekreterare på Majblomman och har många års erfarenhet från civilsamhället, Klas Friberg är före detta polis och Säpochef och har den erfarenheten med sig in i den här stiftelsen. Henrik Saxborns bakgrund som bland annat vd för Castellum känner förstås de flesta inom fastighetsbranschen till.



För Fastighetssverige berättar han mer om sin egen inblandning och vad han hoppas att stiftelsen ska kunna bidra med.

– Detta syftar i grund och botten till att göra det bättre för ungdomarna i Göteborg, det finns redan en mängd projekt runtom i staden som är bra men som kan förstärkas och skalas upp. Det stiftelsen ska göra är att hjälpa till att stötta organisationer i Göteborg, de som redan finns och arbetar med frågorna inom staden, vi ska vara en enande kraft som sammankopplar näringsliv och framgångsrika initiativ för att se att till att det finns kapital att skala upp, garantera långsiktighet och mäta effekt., säger Henrik Saxborn till Fastighetssverige och fortsätter:

– Det görs väldigt mycket bra saker i staden redan, men det saknas en samlande kraft och det hoppas vi att den här stiftelsen ska bli, vi kommer inte kunna göra allt men hjälpa till så att det görs mer än idag. Det finns ett enormt stort intresse från näringslivet, så egentligen blir vår roll att sortera och styra och hjälpa till med samordning.



Henrik Saxborn berättar vidare att de tre kollegorna blivit sammankopplade via sina olika intressen och insett att de tillsammans är övertygade om att de kan göra nytta.

– Sedan har vi blivit stärkta i detta genom kontakterna med bland annat näringslivet som vi haft. Vi har mötts av samstämmighet och en känsla av att det inte är en så dum idé och nu hoppas vi ha tagit detta till en bra idé. Nu känner vi att det finns anledning och kraft att genomföra detta.



Henrik Saxborn och hans kollegor anser att tiden nu är rätt för att starta stiftelsen och de ser ett stort intresse för den här typen av frågor som de engagerar sig i.

– Vi har en tydlig idé om hur arbetet ska gå till och återkommer med mer information, men jag kan säga att det finns pågående diskussioner och vi har ägnat tiden det senaste året till att prata med näringsliv, polis och kommunala företrädare för att förstå problembilden. Det som är intressant är att alla är överens om vad som behöver göras, och vi tror att vi blir en stiftelse som hjälper till att sortera begreppen där vi alla är överens om att många behöver göra mer.

