Savills nyanställer. Bild: Savills

Savills utökar sitt värderingsteam – anställer fem

Bolag Savills har efter sommaren utökat sitt värderingsteam med fem nya värderare.

I Stockholm har Rasmus Davidsson och Leif Nasser anslutit. Rasmus Davidsson är auktoriserad värderare med lång erfarenhet av att jobba med fastighetvärdering, och kommer närmast från en tjänst som värderare hos Newsec. Leif Nasser, som under sommaren tog examen från KTH, har under det senaste året arbetat extra hos Savills värderingsteam och ansluter nu på heltid.



I Göteborg välkomnar vi Christoffer Lind, Agnes Högemark och Linn Falk. Christoffer Lind kommer från en tjänst som värderare hos Croisette i Göteborg. Agnes Högemark och Linn Falk, som båda har jobbat extra hos Savills under det senaste året, ansluter nu på heltid efter att ha tagit examen från LTH.



I och med rekryteringarna består värderingsteamet nu av 21 värderare.

– Trots viss osäkerhet på marknaden har vi en fortsatt stor efterfrågan på våra värderingstjänster och med dessa rekryteringar säkrar vi upp att vi kan fortsätta hålla en hög kvalitet gentemot våra beställare, säger Lena Sylvén, Co-Head of Valuation på Savills.

– Riktigt kul att vi lyckas fortsätta växa vårt redan starka team i Göteborg då vi har ser ett stort inflöde av nya uppdrag från både nya och befintliga kunder i södra Sverige, säger Marcus Kindbom, Co-Head of Valuation på Savills.

Ämnen