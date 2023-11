Skanskas Hyllie Terrass i Malmö. Huset är nu uthyrt till 85 procent. Bild: Skanska

Riksbyggen flyttar in hos Skanska

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö har tecknat hyreskontrakt med Riksbyggen i Hyllie Terrass, Malmö.

I april 2024 välkomnar vi Riksbyggen till kontorshuset Hyllie Terrass. Riksbyggen utvecklar boendemiljöer med bostadsrätter och hyresrätter och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Riksbyggen flyttar in på våning 3 och får en fantastisk utsikt över Öresund och Hyllie Terrass innergård.



Med sin nyskapande arkitektur blir Hyllie Terrass ett av Sveriges mest hållbara kontorshus, byggt för att minska sin klimatpåverkan under dess livstid, och är pre-certifierat enligt SGBCs NollCO2. För att uppnå kraven för NollCO2 krävs ett helhetstänkande där klimatavtrycket påverkar alla beslut och där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut.



Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt LEED samt hälsocertifieras enligt WELL. Hållbarhet genomsyrar allt, från stommen till de gröna terrasserna. Alltid med människans behov och hälsa i centrum.

– Vi ser fram emot att få flytta in i nya fina lokaler, säger Helena Fremle, marknadsområdeschef Riksbyggen Södra Skåne.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Riksbyggen till Hyllie Terrass. Precis som vi, arbetar Riksbyggen för att skapa ett mer hållbart samhälle. I Hyllie Terrass får Riksbyggen ett modernt kontor med stor personlighet, hjärta och värme, säger Jessica Andersson, uthyrningsansvarig Skanska Fastigheter Malmö.



Hyllie Terrass utformning och innehåll uppmuntrar till klimatsmarta och hälsosamma val. Trivsamma sociala ytor och gemensamt atrium stimulerar spontana möten och idéutbyten. De gröna hyresavtalen sporrar hållbart tänkande i alla led.



Hyllie Terrass omfattar tolv våningsplan om cirka 14 000 kvadratmeter och är, beläget bara ett stenkast från Hyllie Station. Det optimala kommunikationsläget tillsammans med husets miljöprofil möjliggör för företag att kunna verka hållbart i flera led. Tidigare signade hyresgäster är bland annat AAK, Skanska, Ahlsell, Air Liquide samt Compass Group som kommer att driva service och restaurang i Hyllie Terrass.

Hyllie Terrass är uthyrt till 85 procent. Det finns ett fåtal lokaler kvar att erbjuda, där några av de vakanta lokalerna är inflyttningsklara.

