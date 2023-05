Michael Derk Bild: Real Fastigheter

Real Fastigheters siffror förbättrade i Q1

Bolag För Real Fastigheter har 2023 börjat lugnt trots räntehöjningar, negativa konjunktursignaler och krig i Sveriges närområde. Real fortsätter att utveckla bolaget med målet att såväl beståndet som antal hyresgäster ska växa. – Lugn start på året med ökad efterfrågan, lyder vd Michael Derks slutsats.

Vid årets ingång äger och förvaltar bolaget 27 fastigheter till ett värde av 1,17 miljarder kronor och hyresintäkterna höjdes i första kvartalet till 38,6 miljoner kronor (29,7).



Driftnettot stärktes till 19,0 miljoner kronor (13,9) och periodens resultat före skatt, orealiserade värdeförändringar inkluderade, uppgick till 26,1 miljoner kronor (43,4). Under perioden har fastigheterna värderats om efter att vissa hyresgästanpassningar färdigställts och hyreskontrakt förhandlats om.



– Det målmedvetna energieffektiviseringsarbetet fortsätter enligt den under fjolåret utstakade planen, då vi satte samman en arbetsgrupp beståendes av spetskompetens inom el, vvs och ventilation. I skrivande stund inventeras alla tak i fastighetsbeståndet för att se vilka som är lämpliga för solpaneler, säger Michael Derk, vd Real Fastigheter.



Parallellt med utvecklingen och effektiviseringen av fastighetsbeståndet har Real arbetat med finansieringen. Genomsnittsräntan på bolagets låneportfölj uppgick vid rapportperiodens utgång till 6,1% (2,9). Belåningsgraden uppgick till 50,0% (46,9).



Man fortsätter att förvärva enligt sin strategi och har under det första kvartalet avtalat om köp av en fastighet i Aneby och två fastigheter i Tranås. De tre fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om 34 miljoner kronor och ett beräknat driftnetto på cirka 3,4 miljoner kronor.



– Med fortsatt stark efterfrågebild, ett pågående energieffektiviseringsarbete över fastighetsbeståndet och goda relationer med våra finansiärer ser vi an året med försiktig optimism och en målsättning att fortsätta leverera enligt vår strategi, avslutar Michael Derk.



Nyckeltal



Fastighetsvärde 1 173,3 Mkr (992,2)

Nettoomsättning 38,8 Mkr (30,4)

Driftnetto 19,0 Mkr (13,9)

Rörelseresultat 12,9 Mkr (9,6)

Resultat efter skatt 21,1 Mkr (37,8)

Belåningsgrad 50,0% (46,9)

Snittränta 6,1% (2,9)

Uthyrningsgrad 91% (91)

