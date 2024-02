Quartiers Properties avgående vd Marcus Johansson Prakt. Bild: Quartiers Properties

Quartiers Properties vänder till positivt resultat

Bolag Quartiers Properties redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg till 147,6 miljoner kronor (36,0). Försäljningslyftet kommer från fastighetsförsäljningar i form av Altura 160 för nära 105 miljoner kronor, och sålda lägenheter för 27,2 miljoner kronor.



Bruttoresultatet blev 55,3 miljoner kronor (-3,9), med en bruttomarginal på 37,5 procent.



Rörelseresultatet blev 48,8 miljoner kronor (-10,1), med en rörelsemarginal på 33,1 procent.



Resultatet före skatt var 42,2 miljoner kronor (-15,8).



Resultatet efter skatt blev 28,8 miljoner kronor (-18,3), och per aktie 0,50 kronor (-0,32).



Substansvärde per aktie låg på 4,87 kronor (5,47).



Ingen utdelning föreslås. Däremot föreslås ägare av preferensaktier erhålla 0,96 kronor per preferensaktie.



– Framåtblickande är jag entusiastisk över de målsättningar som nu ligger framför oss, mål som jag har fullt förtroende i att vår styrelse och organisation kommer att genomföra med framgång. Ett centralt fokusområde är att nyttja vår djupgående kompetens inom drift för att växa vårt fastighetsbestånd. Denna strategi är inte bara avgörande för att utöka vår verksamhet men också för att stärka vår marknadsposition, säger avgående vd:n Marcus Johansson Prakt.

Ämnen