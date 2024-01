Bolag inom fastighetsbranschen har varit långsammare ut på banan när det gäller investeringar i AI, det visar en undersökning från PwC. Bild: iStock

PWC: Fastighetsbranschen sackar efter i AI-racet

Bolag Bolag inom fastighetsbranschen har varit långsammare ut på banan när det gäller investeringar i AI. Detta enligt PWC:s globala vd-undersökning med svar från 165 fastighetsaktörer. Däremot har de kommit långt när det gäller klimatarbetet.

– Endast 22 procent av vd:arna inom branschen uppger att de har infört AI i verksamheten under de senaste 12 månaderna. Betydligt under det globala snittet som är 32 procent, säger Helena Ehrenborg som är ansvarig för fastighetsbranschen inom PWC Sverige.



Enligt vd-undersökningen tror 31 procent av vd:arna på ökad tillväxt i det egna bolaget under det närmaste året. Samtidigt menar så många som 44 procent att bolaget kommer att vara konkurrenskraftigt i högst tio år med nuvarande inriktning.

– En del som verkligen sticker ut inom branschen är det stora klimatfokus som finns, där 60 procent är i mål med eller har ett pågående arbete med nya klimatvänliga produkter och tjänster, berättar Helena Ehrenborg.



Andra intressanta resultat från undersökningen:



Arbetsmarknad

38 procent tänker öka antalet medarbetare under de kommande tolv månaderna.



AI

56 procent tror att AI kommer att effektivisera medarbetarnas insatser under det kommande året.



Klimat

Största hindren för koldioxidminskning inom företaget är komplexa regelverk (anges av 29 procent), och lägre avkastning på klimatvänliga investeringar (22 procent)



Om undersökningen

CEO Survey är en global vd-undersökning som PWC har publicerat i 27 år. I årets upplaga har 4 702 företagsledare från 105 länder intervjuats om synen på nuläge och framtid. Av dessa är 165 verksamma inom fastighetsbranschen.

