Carl janglin, ny vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar Properties likviditet är mycket ansträngd

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties redovisar negativt förvaltningsresultatet - nettoresultatet tyngs av värdenedgång.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.



"Mitt uppdrag som nytillträdd vd för Oscar Properties är att hitta en hållbar lösning på bolagets problem. Bolaget befinner sig i en utmanande situation, med hög belåning och en illikvid transaktionsmarknad, som gjort det svårt att avyttra fastigheter till rimliga priser", uppger vd Carl Janglin.



Oscar Properties har en dialog med sina långivare och tittar på en renodling av beståndet.



"Vi har under kvartalet gjort en översyn av bolagets tillgångar och funnit det nödvändigt att skriva ner vår fastighetsportfölj med 14 procent som ett resultat av den svaga fastighetsmarknaden. Fastigheterna är spridda på många orter och vi ser möjligheter att renodla fastighetsbeståndet

med tyngdpunkt mot Stockholmregionen och Skåne. Avyttringar på mindre orter kan därför bli aktuella framöver förutsatt att rimliga priser kan uppnås. Att minska bolagets belåning är också en fortsatt prioritet i dagens ränteläge", uppger han.



Oscar Properties har också höga vakanser i portföljen inom vissa segment, vilket hänger samman med svag marknad men även med bristande likviditet. Företaget har dragit ned på personalstyrkan rejält.

"Bolagets likviditet är mycket ansträngd. Situationen kräver en snabb och omfattande omstrukturering", avslutar Janglin sitt vd-ord.



Kvartalet i siffror:

Hyresintäkterna uppgick till 316,8 miljoner kronor (326,9), en minskning med 3,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 207,7 miljoner kronor (203,8), en ökning med 1,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till -157,6 miljoner kronor (-68,8).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -905,9 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -1 445 miljoner kronor (-50,5). Resultat per aktie hamnade på -10,06 kronor (-0,36).

Substansvärde per aktie låg på 5,57 kronor (16,38).

