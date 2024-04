Oscar Engelberts skapelse Oscar Properties har återigen begärts i konkurs och krävs på en summa p 884 miljoner kronor av obligationsinnehavare. Bild: Oscar Properties

Oscar Properties begärs i konkurs – igen

Bolag Innehavarna av Oscar Properties seniora icke-säkerställda obligationer lämnade i fredags in en konkursansökan till Stockholm tingsrätt.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att innehavarna av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer har ansökt till Stockholms tingsrätt om att Oscar Properties ska försättas i konkurs. Det till betalning förfallna beloppet uppgår till cirka 884 miljoner kronor.



Enligt Oscar Properties för bolaget en dialog med obligationsinnehavarna för att finna en lösning.



Under fredagen släppte även Oscar Properties sitt försenade bokslut för 2023 där bland annat förvaltningsresultatet för helåret landade på -332 miljoner kronor.



PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023

•Nettoomsättningen ökade till 507,2 mkr (513,5).

•Hyresintäkterna uppgick till 405,1 mkr (446,3).

•Driftnettot uppgick till 211,2 mkr (288,5).

•Värdeförändring fastigheter uppgick till -2 241,0 mkr (-301,9).

•Förvaltningsresultatet uppgick till -332,6 mkr (-79,7).

•Periodens resultat uppgick till -2 834,7 mkr (-451,4).

•Resultat per stamaktie uppgick till -19,74 kronor (-3,24).

•Likvida medel uppgick till 42,4 mkr (70,7).

•Soliditeten är negativ (27,1%).



PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2023

•Nettoomsättningen minskade till 98,1 mkr (173,0).

•Hyresintäkterna uppgick till 88,3 mkr (119,4).

•Driftnettot uppgick till 3,5 mkr (84,7).

•Värdeförändring fastigheter uppgick till -1 335,1 mkr (-301,0).

•Förvaltningsresultatet uppgick till 22,8 mkr (76,0).

•Periodens resultat uppgick till -1 389,7 mkr (-400,9).

•Resultat per stamaktie uppgick till -9,68 kronor (-2,87)

