De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt svagt stigande bostadspriser. Bild: iStock

Ökande priser men osäkert framåt i Fastighetsbyråns mäklarstatistik

Ekonomi/Finansiering De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt svagt stigande bostadspriser. Under mars har bostadsrättspriserna i riket stigit med två procent och villapriserna med en procent. Trenden med prisökningar håller i sig men det är fortsatt väldigt osäkert framåt, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket steg med 2 % i mars. Villapriserna i riket steg med en procent i mars. På tre månader har priserna på bostadsrätter stigit med 1 % och villapriserna varit stillastående. På 12 månaders sikt så har bostadsrättspriserna i riket sjunkit med 11 % medan villapriserna sjunkit med 13 %.



* Bostadspriserna har sjunkit cirka femton procent från toppen och det gör nu att säljare och köpare har lite lättare att mötas. Det tillsammans med minskad oro för höga el- och energikostnader bidrar till en viss prisuppgång, nu även på villasidan. Samtidigt är det mest påtagliga på marknaden just nu den låga omsättningen och att många bostadskonsumenter väljer att sitta still i båten, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.



* Framåt är det fortfarande väldigt osäkert och vi ska inte vänta oss att trenden med prisökningar ska hålla i sig. Även om det finns positiva signaler har vi fortsatt många faktorer som dämpar efterfrågan. Framförallt kommer räntan höjas ytterligare och de höjningar som redan genomförts har inte märkts i allas plånböcker än, säger Johan Engström.



Stigande priser i Stockholm

Bostadsrättspriserna i centrala Stockholm steg med 1 % i mars och i Stor-Stockholm steg de med 2 %. Även villa priserna i Stor-Stockholm steg i mars, med 1 %.



* På Södermalm har vi ett lågt utbud, även för att vara denna tid på året. Det gör att vi har bra med besökare på våra visningar och det mesta säljs inom en vecka. Detta gäller framför allt de segment där många har råd, det vill säga upp till 8-9 miljoner för familjelägenheter och mellan 4-6 miljoner för parlägenheter. Många spekulanter kommenterar det låga utbudet på villa-sidan som kanske skulle kunna vara deras nästa steg., säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.



* Marknaden på villor i Bromma känns mer stabil nu än senaste året som har präglats av stor osäkerhet. Senaste månaden har marknaden vaknat till liv och både köpare och säljare är mer benägna att ändra sin boendesituation då behovet av att flytta kvarstår. Detta sammanfaller även med att priserna är stabilare och det är lättare att förutse hur en försäljning kommer att bli, vilket gynnar både köpare och säljare. Ofta är man ju både köpare och säljare i samma marknad. Vi ser dock tydligt att många väljer att sälja först och köpa sen, vilket inte har varit fallet tidigare, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.



Tydlig prisökning i centrala Göteborg

Under mars steg bostadsrättspriserna i centrala Göteborg med hela 3 % och med 2 % i Stor-Göteborg. Villapriser i Stor-Göteborg var dock stillastående i mars.



* Känslan generellt i Göteborgsregionen är en mer positiv utveckling på bostadsmarknaden där fler och fler börjar se positivt kring en ny bostad. Men det är fortfarande en skillnad mellan kommun och kommun. Vissa upplever en lättare vändning där marknaden börjat ta fart och att köpare och säljare är på samma nivå. Ett relativt lågt utbud gör att priserna även stabiliserat sig. Andra kommuner har det fortsatt utmanade med svagare efterfrågan, säger Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.



I Malmö stiger bostadspriserna svagt

Bostadsrättspriserna i centrala Malmö och Stor-Malmö var stillastående i mars. Däremot steg villapriserna i Stor-Malmö med 1 % i mars.



* I höstas präglades marknaden av att köparna var oroade över stigande inflation, stigande räntor men även av att det spekulerades mycket om hur mycket el, gas och driftkostnader skulle öka. Mycket av den oron verkar ha lagt sig nu och här i Malmö märker vi att många köpare hittat tillbaka till marknaden igen och vill nyttja det fyndläge som uppstått nu när priserna gått ner. Utbudet är fortfarande relativt högt men har sjunkit sedan i höstas, säger Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö.



* Vi ser också att det går snabbare att sälja nu än för sex månader sedan. Köparna har än så länge övertaget i förhandling men vi upplever en mer balanserad marknad nu. Vi bedömer att den största prisnedgången är bakom oss och förväntar oss inga stora prisrörelser, varken upp eller ner, under närmsta månaderna framöver, fortsätter Jesper Jeschko Björnsson.

