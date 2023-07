Andreas Wahlén, vd NP3 Fastigheter. Bild: NP3 Fastigheter

Ökade hyresintäkter men minskat förvaltningsresultat för NP3

Bolag NP3 redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg dock och uppgick till 443 miljoner kronor (382), en ökning med 16,0 procent mot föregående år.

Hyresmarknaden uppges vara fortsatt god men samtidigt tar det längre tid att nå färdiga överenskommelser. För NP3:s del är hyresnivåerna fortsatt stabila och svagt uppåtgående i tecknade avtal, uppger vd Andreas Wahlén.

– Nettouthyrningen, som kan ses som en indikator på efterfrågan, uppgick för kvartalet till plus 19 miljoner kronor. Nettouthyrningen är primärt driven av investeringar och uthyrningar med tillträde under 2024, säger Wahlén.



Driftnettot uppgick till 338 miljoner kronor (287).



Förvaltningsresultatet uppgick till 195 miljoner kronor (209), en minskning med 6,7 procent mot föregående år. Minskningen härleds till högre räntekostnader.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -176 miljoner kronor (291). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 60 miljoner kronor (136).



Resultatet före skatt var 46 miljoner kronor (658).



Resultatet efter skatt blev 36 miljoner kronor (526), och per aktie 0,28 kronor (9,27).



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 132,69 kronor (128,74).



– Vår prognos för förvaltningsresultatet 2023 visar på en minskning i jämförelse med föregående år med 6 procent till 740 miljoner kronor, till följd av en allt högre räntekurva. Det högre ränteläget syns även i periodens resultat där driftöverskottet, som för kvartalet och perioden är det historiskt högsta, ökade med 21 procent för halvåret men detta kompenserar inte fullt ut de ökade räntekostnaderna, säger Andreas Wahlén.

