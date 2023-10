Nu stundar kärva (-re) tider, enligt affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Bild: UC

Ny konkursstatistik: Byggbranschen bland de mest utsatta

Ekonomi/Finansiering Konkurserna i Sverige har fortsatt att öka från redan rekordhöga nivåer under september månad, enligt färsk statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Den högsta ökningen av antalet konkurser syns hittills i år i Västerbotten, Södermanland och Gävleborgs län. Värst drabbade är byggindustrin samt hotell och restaurang.

Under september månad ökade antalet konkurser med 14 procent i jämförelse med samma period i fjol. Totalt sett under året är ökningen hittills 34 procent.



Enligt UCs statistik har minst 4 000 individer drabbats av arbetslöshet hittills i år till följd av konkurser inom byggindustrin samt hotell och restaurang som är bland de mest konkursutsatta branscherna. Det finns nu en reell risk att antalet arbetslösa kommer att öka till följd av det allt tuffare företagsklimatet.



– Sedan förra hösten har konkurserna bland svenska företag ökat dramatiskt. Det vi nu ser under september månad är en skrämmande utveckling där det höga konkursnivåerna har börjat stabiliseras, vilket innebär att de nu är vardagsmat för marknaden. Lågkonjunkturen är ett faktum och konjunkturinstitutet spår en fördjupning under nästkommande år, vilket ökar riskerna för en osäker arbetsmarknad där urholkad köpkraft och osäkerhet i efterfrågan förr eller senare kommer att leda till ökad arbetslöshet, säger Gabriella Göransson som är vd på UC.



– Byggindustrin är den bransch som hittills sticker ut med över 3000 anställda som förlorat arbetet till följd av konkurserna. Bostadsinvesteringar står också för en viktig andel av Sveriges totala BNP. Tar arbetslösheten fart ordentligt framöver kommer vi att få se en ond spiral där efterfrågan på företagens varor och tjänster minskar ytterligare. Det här är ett av de största orosmolnen jag ser och en orsak till att konkurserna skulle kunna öka ytterligare från redan rekordhöga nivåer, säger Gabriella Göransson.



Antalet nystarter inom både bygg och hotell- och restaurang visar på en fortsatt spikrak kurva nedåt och motsvarar en minskning på 80 procent respektive 79 procent i jämförelse med augusti i fjol. Antalet nystarterna har totalt sett sjunkit med 23 procent i jämförelse med augusti i fjol.



– Det är mycket troligt att konkurserna kommer att ta fart igen under hösten, vilket bland annat Konjunkturinstitutet konstaterat i sin senaste mätning. I bästa fall kommer vi att få se en långsam förstärkning av kronan där flera komponenter spelar in såsom minskad oro kring fastighetssektorn, men dessförinnan kommer många handelsföretag att få kämpa hårt för sin överlevnad, avslutar Gabriella Göransson.

